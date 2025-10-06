Pēc traģēdijas Imantā Rīgas dome plāno pārskatīt dzelzceļa pārbrauktuves drošību
Pēc traģiskā negadījuma uz dzelzceļa Imantā Rīgas dome varētu VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) rosināt izmaiņas pārbrauktuves barjeras darbā, secināms no pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora Kristapa Kauliņa pirmdien Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē paustā.
Sēdes sākumā komitejas darba kārtība tika papildināta ar jautājumu par dzelzceļa pārbrauktuvju drošību.
Kauliņš atzina, ka pēc negadījuma, kad uz dzelzceļa dzīvību zaudēja divas meitenes, ir saņemts uzdevums no pilsētas mēra Viestura Kleinberga (P) apzināt dzelzceļa šķērsošanas vietas gājējiem galvaspilsētā. Tad varētu apjaust problēmas un to risināšanai nepieciešamo finansējumu.
Vienlaikus Kauliņš uzsvēra, ka pilsēta nav atbildīga par šīs infrastruktūras uzturēšanu, bet par to atbild LDz.
Jūlija Stepaņenko (SV/AJ) aicināja pašvaldību iesaistīt Satiksmes ministriju un LDz situācijas uzlabošanai Imantā. Viņa sacīja, ka pārbrauktuves barjera neaizveras līdz galam, tāpēc pāriet pāri dzelzceļa sliedēm iespējams arī pie aizvertas barjeras, ko cilvēki arī izmanto. Tāpēc būtu jāuzlabo barjeras darbs un jāierīko nožogots labirints gājējiem sliežu pārejai.
Kauliņš sacīja, pa pašvaldība var iniciēt ministrijai un LDz šādu risinājumu. Vienlaikus viņš atzina, ka pašvaldība vēlas "iegūt kopbildi, lai mēs neejam no gadījuma uz gadījumu, bet sistēmiski risinām problēmu".
Jau ziņots, ka Rīgā, pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, trešdien, 1. oktobrī, gāja bojā divas meitenes. Meitenes zaudējušas dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektroskūteri aizķēra vilciens.