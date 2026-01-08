20 gadus vecā modele parāda, kā izskatījās pēc piedzīvotajām šausmām Dubaijā
Pagājušā gada martā Dubaijā ar "OnlyFans" modeli Mariju Kovaļčuku notika traģēdija — viņa guva smagus ievainojumus, nokrītot no liela augstuma. Pēc meitenes teiktā, viņa kļuva par bagātnieku atvašu upuri.
Marija Kovaļčuka notikušajā apsūdzēja Aleksandru Mercalovu, Artjomu Papazovu, Maksimu Krašeniņņikovu, Aleksandru Laptinski un Milenu Dolganovu. Taču jaunieši noliedza, ka būtu ņirgājušies par blondīni.
"Sākotnēji mēs plānojām palikt viesnīcā tikai vienu dienu, bet pēc tam apspriedāmies un nolēmām palikt vēl. Arī Marija gribēja palikt kopā ar mums. Kāpēc viņa neaizbēga, kad visi gulēja, nav skaidrs. Varbūt negribēja. Mēs peldējāmies baseinā, sauļojāmies. Pirmajā dienā alkoholu nelietojām. Un vispār – divarpus dienu laikā alkohola bija maz. Viena viskija pudele, ko neizdzērām līdz galam, un alus skārdenēs."
"Tagad padomājiet — ko gan mēs no viņas varējām gribēt? Viņa pati teica, ka intīmā ziņā neviens viņai neuzmācās. Ekspertīze parādīja, ka viņai nebija dzimumaktu. Neviens viņu neapgrābstīja, tātad visi bija normālā stāvoklī. Viņa runāja par kaut kādu balto pulveri. Pilnīgi meli! Pēc incidenta numurā visu pārmeklēja, strādāja eksperti. Pārbaudīja, kādā stāvoklī bijām mēs. Pret nevienu pretenziju nebija," dalījās Artjoms.
Pašlaik 20 gadus vecā Marija turpina atveseļoties pēc pārdzīvotā — viņa atrodas Norvēģijā un aktīvi darbojas sociālajos tīklos. Kovaļčuka parādīja, kāda viņa bija pēc traģēdijas Dubaijā. Attēls uzņemts ārstniecības iestādē. Pēc incidenta blondīne nespēja patstāvīgi pārvietoties un atradās ratiņkrēslā. Par laimi, pašlaik viņas veselības stāvoklis ir salīdzinoši labs.
Laiku pa laikam modele tomēr atceras to šausminošo dienu Dubaijā. "Es intervijās meloju. Nolēmu atzīties, ka notikuma dienā manās asinīs netika konstatēts ne alkohols, ne narkotikas. Man ir dokumenti, kas to apstiprina. Arī puiši apgalvo, ka notikuma dienā viņiem tika veiktas alkohola un narkotiku analīzes, taču es esmu vairāk nekā pārliecināta, ka oficiālus dokumentus viņi nespēs iesniegt. Par tiem pat nebija runas," norādīja Marija.
Tāpat klīda runas, ka Kovaļčuka nodarbojusies ar eskortu un vispār pelnījusi iztiku ar pieaugušajiem paredzēta satura veidošanu. Blondīne to nenoliedza.
"Ko gan jūs vēl no manis gaidāt?! Jā, es gribēju spilgtu dzīvi, kā sociālajos tīklos, bet nonācu vien soļa attālumā no bezdibeņa… Un tur ieraudzīju tikai ēnu un tās mānu. Es uz jums nedusmojos, es jūs lieliski saprotu. Reizēm dzīve pati raksta scenārijus, bet es esmu tikai aktieris bez scenārija…" atklāti dalījās cietusī.
Tomēr šobrīd Marija cenšas ar saviem sekotājiem dalīties pozitīvās lietās.
"Sākumā jutos kā salauzta lelle. Nespēju iedomāties savu turpmāko dzīvi — kā es dzīvošu ar šīm traumām, ar šo rētu, sakropļota… Domāju, kā gan es satikšu mīlestību…
Mani satrauca arī citi jautājumi. Taču ar laiku kaut kā mainījās mana pasaules uztvere — es sāku saprast, ka svarīgākais ir iekšējais stāvoklis. Svarīgākais ir tas, ko tu jūti. Man bija milzīgas problēmas, bet man izdevās ar tām tikt galā, pateicoties tuvinieku un draugu atbalstam. Es sajutu mīlestības dziedinošo spēku," viņa sacīja.