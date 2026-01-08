Latvijas iedzīvotājus brīdina: gaidāmas lielas pārmaiņas darba jomā
Šā gada 16. martā Rīgā notiks starptautiskais forums "Darba nākotne mākslīgā intelekta laikmetā" (Future of Work in the Age of AI), kas pulcēs vairāk nekā 600 dalībnieku un vairāk nekā 60 runātāju no vairāk nekā 20 valstīm.
Forums apvienos Eiropas politiķus, biznesa un tehnoloģiju līderus, izglītības un pētniecības iestāžu pārstāvjus, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas.
Prognozes liecina, ka ģeneratīvais mākslīgais intelekts ietekmēs aptuveni 61% darbavietu Eiropā, būtiski mainot darba saturu un nepieciešamās prasmes, savukārt aptuveni 7% profesiju būs nepieciešama ilgtermiņa pārkvalifikācija.
Kā norāda Valsts nodarbinātības aģentūras direktore Evita Simsone, Eiropas darbaspēks strauji mainās, un mākslīgais intelekts būtiski ietekmē to, kā cilvēki apgūst jaunas prasmes un strādā.
Pēc viņas domām, mākslīgā intelekta pratība kļūs par nepieciešamu priekšnoteikumu ikvienam, kurš ienāk darba tirgū vai vēlas saglabāt konkurētspēju savā profesijā.
Viņasprāt, runa vairs nav tikai par tehnoloģiju izmantošanu — ir svarīgi prast tās pielietot praktisku uzdevumu risināšanā, vienlaikus attīstot radošās spējas un problēmu risināšanas prasmes.
Citi eksperti uzsver, ka Eiropa vienlaikus saskaras ar sabiedrības novecošanos, prasmju trūkumu un sadrumstalotu izglītības un darba tirgus sistēmu.
Lai saglabātu konkurētspēju, nepieciešams stiprināt sadarbību starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm, attīstīt nepārtrauktu mācīšanos un nodrošināt cilvēkiem skaidrus un pieejamus prasmju un karjeras attīstības ceļus, teikts Futureofworkeurope.org.