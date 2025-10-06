Pēc baisās nelaimes, kad vilciens sabrauca divas meitenes pie Imantas dzelzceļa stacijas, "Manabalss.lv" vāc parakstus par elektroskrejriteņu lietošanas ierobežošanu nepilngadīgajiem
Reaģējot uz traģēdiju pie Imantas dzelzceļa stacijas Rīgā, kur 1. oktobrī vilciens sabrauca divas meitenes, kuras brauca ar nomas elektromotorolleru, vietnē "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana likumdošanas iniciatīvai, kas ierobežotu 18 gadus nesasniegušo personu iespējas izmantot koplietošanas elektroskrejriteņus.
"Katru gadu Latvijā notiek arvien vairāk negadījumu, kuros iesaistīti skrejriteņu vadītāji — īpaši jaunieši. Daļa no šiem gadījumiem beidzas ar smagām traumām vai pat cilvēku dzīvības zaudējumu. Diemžēl līdz šim likumdošana nav paredzējusi efektīvu mehānismu, kā kontrolēt koplietošanas skrejriteņu lietotāju vecumu. Imantas traģēdija ir skarbs atgādinājums, ka esošais regulējums nav pietiekams. Skrejriteņi nav rotaļlietas, un sabiedrības drošībai jābūt pirmajā vietā. Ar šo iniciatīvu aicinu Satiksmes ministriju, Ceļu satiksmes drošības direkciju un pašvaldības pārskatīt koplietošanas skrejriteņu lietošanas kārtību, lai novērstu līdzīgu negadījumu atkārtošanos," paziņoja iniciatīvas autors Jēkabs Pauls Akermanis.
Panākt, ka vecuma pārbaude kļūst obligāta un reāli darbojas, nevis tikai formāli norādīta lietošanas noteikumos.
Ieviest pārbaudītu identitātes verificēšanu ar eID karti vai pasi, lai kompānijas vairs nevarētu ignorēt lietotāju patieso vecumu.
Panākt, lai koplietošanas kompānijas uzņemas atbildību un saņem sodus, ja šos noteikumus pārkāpj.
Samazināt nepilngadīgo iesaisti smagos negadījumos, tātad pasargāt bērnu un jauniešu dzīvības.
1. Ierakstīt Ceļu satiksmes noteikumos un normatīvajos aktos, ka koplietošanas elektro skrejriteņus drīkst izmantot tikai personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.
2. Noteikt obligātu lietotāju identitātes pārbaudi, izmantojot eID kartes vai pases verifikāciju ar fotogrāfiju (“selfie” ar dokumentu).
3. Uzlikt par pienākumu koplietošanas pakalpojuma sniedzējiem ieviest tehniskus risinājumus vecuma kontrolei savās lietotnēs.
4. Noteikt atbildību uzņēmumiem, ja tie nepārbauda lietotāju vecumu vai pieļauj sistēmas apiešanu.
5. Paredzēt sodus lietotājiem, kas apzināti reģistrējas ar citu personu datiem, lai apietu vecuma ierobežojumus.
Jauns.lv jau vēstīja, ka elektroskrejriteņu operators "Bolt" pagājušo piektdien paziņoja, ka papildus esošajiem drošības pasākumiem ievieš arī daudzpakāpju vecuma pārbaudes sistēmas pilotprojektu jauniem lietotājiem, lai vēl vairāk stiprinātu drošību un nodrošinātu, ka mūsu skrejriteņus izmanto tikai pilngadīgas personas. Ar šo funkciju pārbauda arī esošo lietotāju vecums. Savukārt sensors ļauj noteikt braukšanu divatā un brīdina lietotājus par pārgalvīgu skrejriteņa izmantošanu.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) nolēma apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" (SIA "Ride") sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekojis pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja divu 2012. gadā dzimušu meiteņu nāvei, ar "Ride Mobility" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Kleinbergs skaidroja, ka lielākās iebildes ir pret to, ka "Ride Mobility" savus braucamrīkus agresīvi klasificē kā pašgājējvelosipēdus, nevis elektriskos mopēdus. Uzņēmuma braucamrīkiem ir piemontēti pedāļi, kurus gan braucēji faktiski nelieto, bet tas ļāvis aparātus klasificēt kā pašgājējvelosipēdus, kas samazina prasības to izmantošanai. Ja šie braucamie tiktu klasificēti kā mopēdi, tad bērni tos izmantot nedrīkstētu un to lietotājiem būtu nepieciešams iegūt vadītāja apliecību.
PTAC uzsvēra, ka patērētāju drošība ir prioritāte, īpaši gadījumos, kas skar bērnus. Pēc divu pusaudžu bojāejas PTAC sācis pārbaudi par iesaistītā uzņēmuma sniegto pakalpojumu drošību. Saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likumu PTAC ieskatā šobrīd uzņēmuma piedāvātā nomas pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai.
"Ride" 3.oktobrī pretēji PTAC aicinājumam neapturēja darbību, tādēļ PTAC uzņēmumam piemēros administratīvo pārkāpumu sodu.
"Ride" izpilddirektors Edgars Jākobsons pauda iebildumus par PTAC lēmuma pamatotību. Jākobsons teica, ka "Ride Mobility" meklē tehniskus un juridiskus risinājumus, lai novērstu gadījumus, kad nepilngadīgie izmanto vecāku vai citu personu datus nomas e-velosipēdu izmantošanai, tostarp tiek apsvērta iespēja dokumentus vai maksājumu kartes sasaistīt ar kontu. Jākobsons skaidroja, ka "Ride" platformā pakalpojumu drīkst izmantot tikai pilngadīgas personas. Lai reģistrētos, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
Vienlaikus uzņēmums pakāpeniski ievieš papildu vecuma verifikācijas mehānismus, kas ļautu stingrāk kontrolēt nepilngadīgo piekļuvi e-velosipēdiem. Vienlaikus viņš skaidroja, ka "Ride" e-velosipēdi ir mazjaudas elektriskie velosipēdi, kas pēc būtības ir tuvāki parastam velosipēdam, nevis smagajiem mopēdiem. Tādējādi uzņēmuma ieskatā drošības un loģikas dēļ šiem e-velosipēdiem ir jāatļauj braukt gan pa velojoslām, gan veloceliņiem, kā arī, kur tie nav pieejami, pa trotuāru, ievērojot atbildīgu ātrumu un gājēju drošību. Uzņēmuma ieskatā pārvietošanās tikai pa brauktuvi nav drošs risinājums, it īpaši jauniešiem vai vecāka gadagājuma lietotājiem, kuri izmanto e-velosipēdu kā alternatīvu privātajam auto.