Skandalozi neaizmirstamais Baznīcas gads: seksa skandāli, nozagtie ordeņi, Maskavas aģenti un citas provokācijas. TOP 10

Šis Baznīcas gads noslēdzās ar viena no kādreizējā Lietuvas un Latvijas galvenā jezuīta, priestera Gintara Vitkus paziņojumu, ka viņš atkāpjas no priestera amata un celibāta solījuma, jo nolēmis laulāties ar mīļoti sievieti. Par to bijušais Lietuvas un Latvijas jezuītu sadraudzības priekšnieks Gintars Vitkus paziņoja sociālajos tīklos: „Dārgie draugi, pēc vairāku mēnešu klusēšanas vēlos izskaidrot savu pašreizējo situāciju. Es aizeju no Jēzus sadraudzības un priesterības. Šīs atkāpšanās iemesls ir mans lēmums dzīvot laulībā ar mīļoto sievieti. Es atkāpjos, sirdī sajūtot dziļu pateicību par gadiem, kuros, pēc jaunībā pieredzētās garīgās apgaismības un atbildot uz saņemto aicinājumu, kalpoju Dievam un cilvēkiem kā jezuītu priesteris. Tajā laikā piedzīvotā mīlestības pārpilnība Dieva tuvumā mani aicināja lielā devībā atbildēt un neaprobežoties tikai ar pieciem gadiem ārsta darbā. Dodot celibāta solījumus un vēlāk vairākkārt tos atjaunojot, es patiesi izlēmu visu savu dzīvi saistīt ar Jēzus sadraudzību. To darīju no sirds, veltot visus savus spēkus Evaņģēlija ideālu īstenošanai Lietuvas sabiedrībā, kura devās pa brīvības ceļu. Dievs vienmēr ir bijis dāsns pret mani un beidzot mani apveltījis ar mīlestību pret sievieti, kura man palīdz vēl dziļāk izprast savu cilvēcību, vēl dāsnāk atvērties dzīvei un tiekties uz piepildījumu. Tas arī noteica manu lēmumu lūgt, lai tieku atbrīvots no mūka solījumiem un sakramentālās celibātās priesterības. Viens no Sv. Ignācija garīguma principiem - Magis (vairāk), aicina arvien dziļāk atvērties mīlestībai un meklēt veidus, kā labāk kalpot Dievam un cilvēkiem. Es vēlos sekot šim principam arī nākotnē.”