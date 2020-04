Latvijas kristiešu brīnumu un svēto relikviju TOP 10: romiešu karavīra kauli, raudošās ikonas, neauglības dziedinātāja

Latvijas dievnami un to apkārtnes var lepoties ar desmitiem, ja ne pat simtiem, svētlietu un relikviju, ar kuru palīdzību piepildījušies neskaitāmi brīnumi. Skaistkalnes Dievmāte palīdzēs atbrīvoties no neauglības un saglabāt ģimeni, tāpat spēcīga ir arī Traķu Svētās Marijas kopija Aglonā. Brīnumdaru pulkam pievienojas arī kāda romiešu karavīra asinis un kauli Krāslavā, pirmais latviešu tautības svētais pareizticīgo katedrālē Esplanādē un Doma baznīcā apglabātais Meinards no Ikšķiles. Ogres baznīcā glabājas pat kaut kas no Jēzus Kristus apustuļa Jēkaba Vecākā, bet Krimuldas dievnams liecina par to, ka kādreiz lībiešu ķēniņš Kaupo no Romas pāvesta saņēma 100 zelta grašus. Alūksnē svētozoli liecina par Bībeli latviešu valodā, bet pareizticīgo Salaspils baznīcas un Valgundes klostera ikonas veic neiedomājamus, cilvēka prātam neizprotamas mistērijas. Šīs ir lietas, ko Jauns.lv ierindoja Latvijas reliģisko kristīgo brīnumu TOP 10.

Bet, protams, tās nav vienīgās īpašās svētlietas un pielūgsmes, ko godāt. Ir vēl grieķu princeses Svētās Filomenas relikvijas Gulbenes katoļu draudzē, māsas Faustīnas relikviju altāris Kauguros, svētā Modesta relikvijas Medumos, Lestenes luterāņu baznīcas spožums un Vispasaules izstādes “Expo 2000” Hannoverē (Vācija) Vatikāna paviljons Liepājā. Visu pat neuzskaitīt…