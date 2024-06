Tas nav adekvāti: katoļu bīskapi par kādreizējā Ogres prāvesta prokremlisko runu pie Brīvības pieminekļa

Konstantīnu Bojāru par katoļu garīdznieku ordineēja 1958. gadā un viņš ar pārtraukumiem ir kalpojis Baznīcā. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados novērsies no Baznīcas, beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un drīz vien sācis strādāt PSRS iekšlietu struktūrās - sākumā kā operatīvais pilnvarotais, bet tad - kā vecākais inspektors kriminālmeklēšanā. No 1990. gada līdz atvaļināšanai no dienesta viņš jau atjaunotajā Latvijā strādājis par nelikumīgi represēto pilsoņu reabilitācijas galveno speciālistu, liecina Daugavpils Universitātes vietne "Latgales dati”. 1994. gadā Konstantīns Bojārs no civilā darba atgriezās baznīcā un turpināja priestera gaitas, kļūdams par Ogres katoļu mācītāju. Vienlaikus viņš arī kļuva par Tatjanas Ždanokas vadītās Latvijas Krievu savienības (LKS) apoloģētu un krievu skolu aizstāvi. Garīdznieks ik pa brīdim prokrieviskās partijas pasākumos un ticis arī citēts šī politiskā spēka interneta vietnē. Vēl 2022. gada pavasarī viņš aicināja "izbeigt naida kurināšanu Latvijā, bet pērn uzstājās 1. maijā LKS rīkotajā sapulcē Esplanādē. No attāluma ar neapbruņotu aci šis pasākums varēja izskatījies pēc marša par godu Komunistiskajai partijai - sanākušie plivināja sarkanus karogus, balonus un plakātus. Starp uzrunām bija noklausāma arī Konstantīna Bojāra runa. Todien LKS pauda arī virkni absurdu prasību, piemēram, ierakstīt 9. maiju kalendārā kā piemiņas dienu. Tika arī prasīts nesarežģīt un neapgrūtināt Krievijas pilsoņu iebraukšanu Latvijā, kā arī pieņemt atpakaļ darbā valsts valodu nezinošus, iemācīties negribošus/nespējošus skolotājus, jo “kvalitatīva izglītība esot valsts pamats”. Vēl prasīja noņemt apsūdzības žurnālistiem, tas ir – palaist vaļā Kremļa propagandas izplatītājus, kuri gadiem atbalstījuši Kremļa ārpolitiku.