Jauno luterāņu arhibīskapa amata kandidātu portreti. Vai viņi spēs liberalizēt konservatīvo LELB kursu?

Jauns.lv jau rakstīja, ka pērn decembrī pēc mazliet vairāk nekā 30 LELB galvgalī pavadītiem gadiem par došanos pensijā paziņoja arhibīskaps Jānis Vanags. Aizvadītā trīsdesmitgade LELB bijusi lielu satricinājumu periods – no liberālisma apvītas organizācijas tā pārvērtusies par konservatīvisma klinti, no “tautas baznīcas” tā pārtapusi par salīdzinoši nelielu kopienu, kurā oficiāli apvienojušies mazāk cilvēku nekā drūmajos “attīstītā sociālisma” gados, to pavadījuši arī neskaitāmi finansiāli skandāli saistībā ar nekustamo īpašumu izpārdošanu.