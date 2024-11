"Daudzus mans lēmums ir pārsteidzis" - mācītājs Vitkus pamet amatu, jo vēlas laulāties ar mīļoto sievieti

1587. gadā Reformācijas izraisīto Kalendāra nemieru laikā jezuītus no Rīgas padzina, ordeņa īpašumus konfiscēja un viņi devās bēgļu gaitās uz Polijas-Lietuvas valsti. 1591. gadā ar Lietuvas lielkņaza un Polijas karaļa Sigismunda III pavēli Rīgā atjaunoja jezuītu kolēģiju. Savukārt pēc 30 gadiem - 1621. gadā - Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs izveidoja Zviedru Vidzemes provinci ar luterismu kā valsts atbalstītu konfesiju un tika slēgta jezuītu kolēģija Rīgā. 1710. gadā, saskaņā ar Rīgas padošanās Akorda punktiem, katoļiem tika dota zināma ticības brīvība. Jezuītiem bija atļauts no Jelgavas braukt uz Rīgu noturēt dievkalpojumus pilsētā un 1723. gadā ordenis atkal guva iespēju izveidot mītni Rīgā. 1753. gadā Viļņas Jezuītu akadēmijas tipogrāfija laida klajā pirmo līdz šim pazīstamo latviešu grāmatu latgaliešu dialektā. Tas bija 117 lappušu biezs Evaņģēliju krājums. Savukārt 1755. gadā jezuītu darbību Rīgā atkal aizliedza un to atjaunoja tikai 19. gadsimta sākumā.