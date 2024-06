"Re:Baltica": Krievijas Ārlietu ministrijas pieskatīts fonds Latvijā finansējis prokremliskos aktīvistus; atbalstu saņēmis arī Kaspara Dimitera "krievu pasauli" slavinošais albums

Kopumā Krievijas fondu atbalsts vietējām tautiešu organizācijām kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir apsīcis, rāda to gada pārskati. Valsts drošības dienests (VDD) to saista ar tā veiktajām pārrunām, kurās izteikti "brīdinājumi par nepieļaujamību sniegt jebkāda veida atbalstu agresorvalstij". Lielu ietekmi atstājusi arī banku atteikšanās veikt pārskaitījumus no Krievijas. Pērn vasarā ES sankciju sarakstā iekļāva arī pašu "Pravfondu", naudas saņemšanu no tā padarot par likuma pārkāpumu.