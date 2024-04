„Šķidrie” Ždanokas centristi

Pirms pieciem gadiem LKS programma ES vēlēšanām arī noslēdzās ar vērienu: “Mūsu nākotnes vīzija — VIENOTA EIROPA — TAUTU SAVIENĪBA, kuras pamatā ir kopīgas humanitārās vērtības, ekonomika un kultūra — no Lisabonas līdz Vladivostokai!”. Un arī šogad Centra partija atkārto gluži to pašu (ģeogrāfisko paskaidrojumu ievijot kaut kur tekstā pa vidu), tikai ietverot vēl plašākus ģeogrāfiskus jēdzienus: “Mēs iestājamies par ilgtspējīgu un taisnīgu mieru visā kontinentā - no Lisabonas līdz Vladivostokai, no ‎ Ziemeļu Ledus okeāna līdz Sīnāja pussalai.”