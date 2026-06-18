Ganas futbolisti kompensācijas laika pēdējās sekundēs izrauj uzvaru pār Panamu
Ganas futbola izlase trešdien Pasaules kausa (PK) finālturnīra pirmajā mačā kompensācijas laikā guva vārtus un ar 1:0 (0:0) pieveica Panamas valstsvienību.
Vienīgos vārtus L grupas noslēdzošajā pirmās kārtas spēlē kompensācijas laika piektajā minūtē no tuvas distances guva Kalebs Jirenkije.
Jau ziņots, ka citā šīs grupas mačā Anglijas izlase ar 4:2 (2:2) pieveica Horvātiju.
Otrās kārtas spēlēs apakšgrupā Ganas valstsvienība tiksies ar Angliju, bet Panamas futbolisti spēlēs ar Horvātiju.
Tikmēr turnīra pirmās kārtas pēdējā spēlē Kolumbijas izlase K grupā ar 3:1 (1:0) pārspēja turnīra debitanti Uzbekistānu.
Uzvarētāju rindās vārtus 40. minūtē guva Daniels Munjoss, bet uzbeki 60. minūtē pēc Abosbeka Faizulajeva sitiena panāca 1:1. Trīs punktus kolumbiešiem nodrošināja Luisa Diasa gūtie vārti 65. minūtē un Hamintona Kampasa precīzais sitiens kompensācijas laika devītajā minūtē.
Kā zināms, pirmajā K grupas mačā Kongo DR izlase spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar Portugāles valstsvienību.
Otrajā kārtā šajā grupā portugāļi tiksies ar Uzbekistānu, bet Kolumbija spēlēs ar Ganas futbolistiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.