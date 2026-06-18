Sēņošanas sezona šogad sākusies necerēti agri - mežos jau atrastas pirmās gailenes
Šogad sēņošanas sezona Latvijā sākusies agrāk nekā ierasts – Daugavpils apkaimē jau salasītas pirmās gailenes.
Kā liecina ieraksti un fotogrāfijas sociālā tīkla "Facebook" tematiskajās grupās, pirmās gailenes jau svētdien, 16. jūnijā, atrastas Daugavpils apvedceļa apkaimē.
Kā norāda paši sēņotāji, mežā šobrīd ir daudz mazo gaileņu, bet lielo sēņu ir maz. Šī iemesla dēļ pirmās ražas salasīšanai nācies veltīt aptuveni četras stundas. Entuziasti atzīst, ka pārbaudījuši savas iecienītākās sēņošanas vietas, taču sēnes visur vēl nav atrodamas. Sēņotāji spriež, ka paies vēl aptuveni nedēļa, līdz gailenes varēs lasīt pilniem groziem.
Ziņas par pirmajām atrastajām sēnēm izraisījušas atsaucību citu dabas mīļotāju vidū. Cilvēki komentāros sveic cits citu ar sezonas sākumu un norāda, ka tieši siltais laiks kombinācijā ar nesenajām lietavām ir radījis ideālus apstākļus gaileņu augšanai. Daudzi plāno doties mežā gaidāmajās svētku brīvdienās.