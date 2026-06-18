Glābt neizdevās praktiski neko: Vaiņodes pusē postošs ugunsgrēks atstāj astoņu cilvēku ģimeni bez mājām
Foto: LETA
Ugunsdzēsēju cīņa ar uguni ilga četras stundas.
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Glābt neizdevās praktiski neko: Vaiņodes pusē postošs ugunsgrēks atstāj astoņu cilvēku ģimeni bez mājām

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Plašs ugunsgrēks Vaiņodes pagastā pilnībā iznīcinājis astoņu cilvēku ģimenes mājokli.

Glābt neizdevās praktiski neko: Vaiņodes pusē post...

Uguns nelaime kādā daudzdzīvokļu namā izcēlās trešdien, 17. jūnijā, ap pulksten 14.30. Nelaimes brīdī, kad liesmas sāka plosīties dzīvoklī, tajā atradās četri no pieciem ģimenes bērniem, kuri laikus pamanīja briesmas, vēsta raidījums "Degpunktā".

Pēc bērnu stāstītā, postaža, visticamāk, izcēlusies no ledusskapja, kas atradies telpā tieši pa vidu visam dzīvoklim.  Ugunsdzēsēju cīņa ar uguni ilga četras stundas, tomēr sadega visa iedzīve un bojā gāja arī ģimenes četrkājainais mīlulis.

Precīzus ugunsgrēka izcelšanās iemeslus gan vēl skaidros eksperti, taču, par laimi, izdegušais miteklis ir apdrošināts.

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