Pasaules kausam futbolā ir pirmais neoficiālais talismans - un tā ir pīle zeķēs
Kamēr Meksika ceturtdien svinēja uzvaru pār Dienvidāfriku savā pirmajā Pasaules futbola kausa spēlē, Merlins — divus gadus veca pīle, tērpta nacionālās izlases krāsās, — kļuva par negaidītu interneta sensāciju un turnīra pirmo neoficiālo talismanu.
Attēli, kuros Merlins redzams soļojam pa Mehiko, ģērbies Meksikas futbola izlases kreklā un pat zeķēs, ātri izplatījās sociālajos tīklos, savācot miljoniem skatījumu. Vienas nakts laikā, gluži kā burvja vārdā nosauktajam Merlinam pieklātos, pīle apbūra internetu.
“Mēs gribam redzēt Merlinu stadionā,” rakstīja kāds lietotājs. “Šī pīle jau ir nacionālais dārgums,” piebilda cits. “Labākais, kas līdz šim noticis Pasaules kausā,” secināja vēl kāds.
Mehiko Merlins ir kaut kas līdzīgs vietējai slavenībai. Pīle bieži redzama gadatirgos un pasākumos pilsētas vēsturiskajā centrā, kur viņa regulāri pavada savu saimnieci Karlu Gomesu. Viņa katru nedēļas nogali uz ielas pārdod ūdeni un limonādes. Pa ceļam Merlins piesaista sajūsminātus skatienus, sveicienus un garāmgājēju lūgumus nofotografēties.
“Mums nepatīk viņu atstāt vienu mājās, mums patīk, ka viņš ir kopā ar mums. Viņš ir mūsu mazulis,” sacīja Gomesa. “Viņš ir mazulis, vienīgais mantinieks visam, kas man pieder, un tagad arī elks.”
Lietū vai saulē Merlins pavada Gomesu un viņas mazo dēlu Kristianu pa dažām no Meksikas galvaspilsētas pazīstamākajām vietām, tostarp Alamedas Centrālo parku, Tēlotājmākslas pili un Sokalo laukumu. Īpaši cieša saikne pīlei izveidojusies ar Kristianu, kuram Merlins sākotnēji arī tika uzdāvināts. Gomesa viņu raksturo kā zēna nešķiramu pavadoni.
“Merlins jau bija kļuvis slavens ar pudelēs pildīta ūdens pārdošanu,” sacīja Gomesa, atceroties pārsteigumu par mīluļa pēkšņo popularitāti.
“Viņš vienmēr ir kopā ar mums; mēs nekad nebijām iedomājušies, ka viņš kļūs par tādu sensāciju,” viņa piebilda. “Mēs to negaidījām.”
Tagad ģimene cer, ka Meksikas slavenais spalvainais līdzjutējs turpinās nest veiksmi mājiniecei, kas Pasaules kausu rīko jau trešo reizi — pēc 1970. un 1986. gada. Šoreiz Meksika turnīru uzņem kopā ar Kanādu un ASV.