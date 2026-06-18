Uz Tallinas šosejas pie "Baltvillas" notikusi vairāku auto sadursme. FOTO
Ceturtdienas rītā uz Tallinas šosejas (A1) pie pagrieziena uz viesnīcu "Baltvilla" un veselības centru "Baltezers" notikusi vairāku automašīnu sadursme, kas būtiski apgrūtina un palēnina satiksmes plūsmu virzienā uz Rīgu.
Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti vismaz trīs transportlīdzekļi – divas vieglās automašīnas un viens kravas mikroautobuss. Negadījuma dēļ satiksme virzienā uz Rīgu ir ļoti lēna.
Kā liecina notikuma vietā uzņemtie kadri, sadursme notikusi tieši pie pagrieziena uz viesnīcu "Baltvilla", daļēji bloķējot brauktuvi.
Aculiecinieki norāda, ka šajā posmā negadījumi notiek regulāri, jo daļa autovadītāju klaji ignorē uzstādītās ceļa zīmes. Aptuveni pirms pusotra gada satiksmes drošības uzlabošanai te tika uzstādīta ceļa zīme, kas atļauj no krustojuma izbraukt, veicot tikai pagriezienu pa labi. Tomēr liela daļa autovadītāju izvēlas šo zīmi ignorēt un turpina veikt neatļautu kreiso pagriezienu Tallinas virzienā, regulāri radot bīstamas avārijas situācijas.
Autovadītāji, kuri šorīt plāno doties Rīgas virzienā pa Tallinas šoseju, aicināti rēķināties ar papildu ceļā pavadāmo laiku vai, ja iespējams, izvēlēties alternatīvus maršrutus.