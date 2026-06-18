Uz Tallinas šosejas pie "Baltvillas" notikusi vairāku auto sadursme. FOTO
Foto: Aculiecinieces foto
Aculiecinieki norāda, ka šajā posmā negadījumi notiek regulāri.
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Uz Tallinas šosejas pie "Baltvillas" notikusi vairāku auto sadursme. FOTO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Ceturtdienas rītā uz Tallinas šosejas (A1) pie pagrieziena uz viesnīcu "Baltvilla" un veselības centru "Baltezers" notikusi vairāku automašīnu sadursme, kas būtiski apgrūtina un palēnina satiksmes plūsmu virzienā uz Rīgu.

Uz Tallinas šosejas pie "Baltvillas" notikusi vair...

Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti vismaz trīs transportlīdzekļi – divas vieglās automašīnas un viens kravas mikroautobuss. Negadījuma dēļ satiksme virzienā uz Rīgu ir ļoti lēna.

Aculiecinieces foto
Aculiecinieces foto

Kā liecina notikuma vietā uzņemtie kadri, sadursme notikusi tieši pie pagrieziena uz viesnīcu "Baltvilla", daļēji bloķējot brauktuvi.

Aculiecinieces foto
Aculiecinieces foto

Aculiecinieki norāda, ka šajā posmā negadījumi notiek regulāri, jo daļa autovadītāju klaji ignorē uzstādītās ceļa zīmes.  Aptuveni pirms pusotra gada satiksmes drošības uzlabošanai te tika uzstādīta ceļa zīme, kas atļauj no krustojuma izbraukt, veicot tikai pagriezienu pa labi. Tomēr liela daļa autovadītāju izvēlas šo zīmi ignorēt un turpina veikt neatļautu kreiso pagriezienu Tallinas virzienā, regulāri radot bīstamas avārijas situācijas.

Autovadītāji, kuri šorīt plāno doties Rīgas virzienā pa Tallinas šoseju, aicināti rēķināties ar papildu ceļā pavadāmo laiku vai, ja iespējams, izvēlēties alternatīvus maršrutus. 

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