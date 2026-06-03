Latvijas U-17 futbolisti aizraujošā mačā izrauj neizšķirtu pret Albāniju
Latvijas U-17 vīriešu futbola izlase trešdien 2026. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra B līgas otrās kārtas spēlē cīnījās neizšķirti 2:2 (1:1) ar laukuma saimniekiem albāņiem, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Latvijas izlasei izdevās teicams spēles ievads - jau pirmajā minūtē nopelnīts bīstams soda sitiens, kurā Miķeļa Krišjāņa Mennika piespēli gūtos vārtos pārvērta Deivids Baltrušaitis. Mača 17. minūtē noteikumus soda laukumā pārkāpa Valters Emīls Triščenko, un ar tiesneša piešķirto 11 metru soda sitienu Toms Petrovičs tika pārspēts.
Pirmā puslaika izskaņā laba iespēja gūt vārtus bija Bruno Andrim Jirgensonam, bet otrā puslaika vidū divreiz īsā laikā vārtus apdraudēja Alekss Ščerbinskis. Vēlāk ātrajā pretuzbrukumā no distances bīstami sita Menniks, bet 80. minūtē pēc atkārtotiem mēģinājumiem trāpīgi no tālienes bija laukuma saimnieki, pārņemot vadību.
Atlikušajā laikā vārtus apdraudēt centās Kārlis Miezis, bet 88. minūtē pēc vēl vienas Mennika piespēles savu panāca laukumā uz maiņu nākušais Ralfs Blūms. Pēdējās minūtēs divreiz sarežģīti sitieni bija jāatvaira Petrovičam.
Pretiniekiem abus vārtus guva Totenhemas "Hotspur" audzēknis Armends Muslika.
Sacensību noslēgumā Latvijas komanda sestdien tiksies ar Ukrainu.
Galvenā trenera Andreja Gluščuka vadībā turnīrā piedalās spēlētāji no astoņiem pašmāju, kā arī Itālijas, Beļģijas, Spānijas, Norvēģijas un Vācijas klubiem. Sastāvā iekļauti arī divi gadu jaunāki futbolisti.
Pērnajā oktobrī šī dzimšanas gada Latvijas U-17 izlase kvalifikācijas pirmās kārtas turnīrā Spānijā savā apakšgrupā ierindojās trešajā vietā (2:3 pret Dāniju, 0:5 pret Spāniju un 5:1 pret Andoru). Līdz ar to komanda neiekļuva otrās kārtas A līgā, kur tika dalītas ceļazīmes uz finālturnīru, bet tā vietā B līgā spēkojas par paaugstināšanos uz A līgu 2027./2028. gada Eiropas U-19 čempionāta atlases ciklam.
Uz A līgu 2027./2028. gada Eiropas U-19 čempionāta atlases ciklam pakāpsies B līgas apakšgrupu uzvarētāji.
Eiropas U-17 čempionāta finālturnīrs pašlaik notiek Igaunijā.
Tikmēr nākamais Latvijas U-17 izlases sasaukums ar 2010. dzimšanas gada spēlētājiem 2027. gadā būs Eiropas čempionāta finālturnīra mājinieki. Latvijas komanda piedalīsies kvalifikācijas sacensībās, tomēr tās vieta finālturnīrā ir garantēta neatkarīgi no uzrādītajiem rezultātiem. Pirmās atlases kārtas sacensībās novembrī Horvātijā piedalīsies arī Beļģija un Kosova.
Eiropas U-17 čempionāta finālturnīrs nākamgad notiks Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā.
Latvijas U-17 futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Toms Petrovičs ("Super Nova"), Mareks Muižzemnieks ("RFS Academy");
aizsargi - Aleksandrs Siņeļņikovs, Adrians Saulītis (abi - "Riga FC Academy"), Miks Siliņš ("Mārupes NSS"), Valters Emīls Triščenko ("Liepājas Futbola skola"), Fabio Sebastians Rošā ("Super Nova"), Oskars Šulcs ("Molenbeek", Beļģija), Pauls Pinkulis ("Skanstes SK");
pussargi - Zahars Maligins ("Huesca", Spānija), Gabriels Valentīns Fimreite ("Haugesund", Norvēģija), Kārlis Miezis ("Baunatal", Vācija), Miķelis Krišjānis Menniks, Alekss Ščerbinskis (abi - "Skanstes SK"), Alims Saveļjevs ("Daugavpils");
uzbrucēji - Ralfs Blūms, Bruno Andris Jirgensons (abi - "JDFS Alberts"), Deivids Baltrušaitis ("Skanstes SK"), Ņikita Solomonovs ("Venezia", Itālija), Ilija Anohins ("Riga FC Academy").