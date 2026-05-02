Latvijas U-17 futbolisti pārbaudes turnīru Somijā sāk ar zaudējumu
Latvijas U-17 jauniešu futbola izlase sestdien UEFA Attīstības turnīru Somijā sāka ar zaudējumu, ar 0:4 piekāpjoties vienaudžiem no Īrijas.
Citā pirmās kārtas spēlē sestdien Somija pēc 2:2 neizšķirta pēcspēles sitienos uzvarēja Islandi. Turpinājumā Latvijas izlasei pirmdien pretiniekos būs Islandes vienaudži, bet nākamajā ceturtdienā būs jāmērojas spēkiem ar mājiniekiem somiem.
Galvenā trenera Andreja Gluščuka vadībā komandā pulcēti astoņu vietējo, kā arī Beļģijas, ASV, Šveices un Spānijas klubu pārstāvji. Kā zināms, 2027. gadā Latvija uzņems Eiropas U-17 čempionāta finālturnīru un mājinieku vieta tajā ir garantēta.
Iepriekš februārī šī vecuma Latvijas jaunieši Rīgā piedalījās tradicionālajā "Riga Cup" turnīrā, kur izcīnīja pirmo vietu. Vēlāk martā sekoja divas pārbaudes spēles izbraukumā pret Ziemeļmaķedoniju, uzvaras dalot uz pusēm (1:2 un 2:0).
Kā ziņots, Latvijas izlase piedalīsies 2027. gada finālturnīra kvalifikācijas sacensībās, tomēr tās vieta finālturnīrā ir garantēta neatkarīgi no uzrādītajiem rezultātiem. Pirmās atlases kārtas sacensībās novembrī Horvātijā piedalīsies arī Beļģija un Kosova. Eiropas U-17 čempionāta finālturnīrs nākamgad notiks Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā.
Latvijas U-17 izlases kandidāti:
vārtsargi - Kristers Purmalis ("Stockel", Beļģija), Hugo Viļķins ("Alberts");
aizsargi - Mihails Grigorjevs, Martins Cīrulis (abi - "Riga"), Edgars Aščuks, Linarts Štefenbergs (abi - "Metta"), Gustavs Maslinarskis ("Alberts");
pussargi - Adrians Kurakins, Davids Kurakins, Daņila Sļusarevs (visi - RFS), Filips Aleksandrs Kovalers ("OC Sporting", ASV), Iļja Harlamovs ("Daugavpils"), Henrijs Holtoms ("Lausanne-Sport", Šveice), Roberts Vientiess, Rodrigo Laimiņš, Andris Aizsilnieks (visi - "Metta"), Olivers Jēkabs Ozoliņš ("Liepājas Futbola skola");
uzbrucēji - Miks Siliņš ("Mārupes NSS"), Denis Ignatjevs ("Super Nova"), Zahars Maligins ("Huesca", Spānija), Tomass Bergs ("Daugavpils").