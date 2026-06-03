Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands Beļģijā izcīnīja trešo vietu velobrauciena "Tour de Wallonie" trešajā posmā.
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Šodien 19:58
Neilands meistarīgi izvairās no kritiena un finišē labāko trijniekā velobraucienā Beļģijā
Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands trešdien Beļģijā izcīnīja trešo vietu velobrauciena "Tour de Wallonie" (UCI kat. 2.Pro) trešajā posmā.
Šajā posmā riteņbraucējiem bija jāveic nepilni 177 kilometri ar četriem kategorizētajiem kāpumiem.
Kad līdz finišam bija palikuši divi kilometri, braucot kāpumā, peletonā notika masveida kritiens, un cīņa par uzvaru norisinājās nelielā riteņbraucēju grupā. Finišā ātrākais bija jaunzēlandietis Lorenss Pītijs ("Red Bull - Bora - hansgrohe"), otrais bija vācietis Kims Haiduks ("Netcompany Ineos"), kuram sekoja Neilands.
Vadošā riteņbraucēju grupa finišēja četrās stundās sešās minūtēs un 30 sekundēs. Velobraucienā startē arī Kristiāns Belohvoščiks ("Bike Aid").
Velobrauciens piecu posmu garumā beigsies piektdien. "Tour de Wallonie" pirmoreiz notika 1974. gadā. Pērn uzvaru svinēja Neilanda komandas biedrs jaunzēlandietis Korbins Strongs.