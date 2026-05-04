Latvijas U-17 futbola izlase pārbaudes turnīra otrajā mačā Somijā izcīna uzvaru
Latvijas U-17 jauniešu futbola izlase pirmdien Somijā UEFA Attīstības turnīra otrajā mačā izcīnīja uzvaru, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF).
Latvijas futbolisti ar 2:1 (2:0) pārspēja vienaudžus no Islandes. Latvijas labā vārtus guva Roberts Vientiess un Denis Ignatjevs.
UEFA Attīstības turnīra nosacījumi paredz, ka katrs turnīram pieteiktais futbolists vismaz vienu maču sāk sākumsastāvā. Pirmajā spēlē Latvija ar 0:4 atzina Īrijas pārākumu, bet pret Islandi laukumā devās gandrīz pilnībā cits sastāvs.
Ceturtdien Latvijas futbolisti mērosies spēkiem ar mājiniekiem somiem.
Galvenā trenera Andreja Gluščuka vadībā komandā pulcēti astoņu vietējo, kā arī Beļģijas, ASV, Šveices un Spānijas klubu pārstāvji.
Kā zināms, 2027. gadā Latvija uzņems Eiropas U-17 čempionāta finālturnīru un mājinieku vieta tajā ir garantēta.
Iepriekš februārī šī vecuma Latvijas jaunieši Rīgā piedalījās tradicionālajā "Riga Cup" turnīrā, kur izcīnīja pirmo vietu. Vēlāk martā sekoja divas pārbaudes spēles izbraukumā pret Ziemeļmaķedoniju, uzvaras dalot uz pusēm (1:2 un 2:0).
Kā ziņots, Latvijas izlase piedalīsies 2027. gada finālturnīra kvalifikācijas sacensībās, tomēr tās vieta finālturnīrā ir garantēta neatkarīgi no uzrādītajiem rezultātiem. Pirmās atlases kārtas sacensībās novembrī Horvātijā piedalīsies arī Beļģija un Kosova.
Eiropas U-17 čempionāta finālturnīrs nākamgad notiks Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā.
Latvijas U-17 izlases kandidāti:
vārtsargi - Kristers Purmalis ("Stockel", Beļģija), Hugo Viļķins ("Alberts");
aizsargi - Mihails Grigorjevs, Martins Cīrulis (abi - "Riga"), Edgars Aščuks, Linarts Štefenbergs (abi - "Metta"), Gustavs Maslinarskis ("Alberts");
pussargi - Adrians Kurakins, Davids Kurakins, Daņila Sļusarevs (visi - RFS), Filips Aleksandrs Kovalers ("OC Sporting", ASV), Iļja Harlamovs ("Daugavpils"), Henrijs Holtoms ("Lausanne-Sport", Šveice), Roberts Vientiess, Rodrigo Laimiņš, Andris Aizsilnieks (visi - "Metta"), Olivers Jēkabs Ozoliņš ("Liepājas Futbola skola");
uzbrucēji - Miks Siliņš ("Mārupes NSS"), Denis Ignatjevs ("Super Nova"), Zahars Maligins ("Huesca", Spānija), Tomass Bergs ("Daugavpils").