NATO ģenerālsekretārs: milzīgie upuri un ekonomiskais spiediens dzen Maskavu izmisumā
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute trešdien vizītē Kijivā paudis uzskatu, ka Krievija kļūst arvien izmisīgāka, jo tās četrus gadus ilgušais iebrukums Ukrainā rada tai arvien lielākas militārās un ekonomiskās grūtības.
Rute ieradās iepriekš neizziņotā vizītē Ukrainas galvaspilsētā dažas stundas pēc tam, kad Kijiva veica dronu triecienu naftas terminālim Sanktpēterburgā, kur norisinās starptautisks ekonomikas forums. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā naktī uz otrdienu tika nogalināti vismaz 23 cilvēki un vairāk nekā 100 ievainoti.
"Krievijas bezatbildība nav nekas jauns. Taču, tā kā Ukraina turpina būt stipra, ieviest jauninājumus un gūt panākumus kaujas laukā, Krievija kļūst arvien izmisīgāka," preses konferencē Kijivā sacīja Rute. Viņš norādīja uz Krievijas upuriem kaujas laukā un pieaugošo ekonomisko spiedienu, kas, viņaprāt, rada spriedzi Maskavā.
"Traģiski, ka nekas neliecina, ka viņi varētu apstāties. To skaidri apliecina jaunākie uzbrukumi Kijivai un visai Ukrainai," viņš piebilda.
Neilgi pēc Rutes uzrunas Kijivā atskanēja trauksmes signāli, brīdinot par iespējamu Krievijas uzbrukumu.
Rute uzslavēja Ukrainas militārās operācijas un Ukrainas panākumus kaujas laukā.
Saskaņā ar ziņu aģentūras AFP veikto ASV Kara izpētes institūta (ISW) datu analīzi Ukrainas Bruņotie spēki maijā otro mēnesi pēc kārtas atguva vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupēja Krievijas karaspēks.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir mudinājis NATO valstis palielināt pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādi Ukrainai, jo īpaši ASV ražoto "Patriot" bateriju un munīcijas piegādi, kas nepieciešamas, lai notriektu Krievijas ballistiskās raķetes.