Tralmaks izceļas uzreiz pēc atlidošanas, Latvija pēc otrā perioda neatstāj izredzes Lielbritānijai
Latvijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta sestajā mačā pēc otrā perioda ar rezultātu 6:0 uzvar Lielbritāniju.
A grupas maču no Cīrihes tiešraidē pārraida Latvijas Televīzijas 7. kanāls (LTV7).
Vārtus Latvijas izlases labā guva Mārtiņš Dzierkals, Deniss Smirnovs, Rūdolfs Balcers, Eduards Tralmaks, Haralds Egle un Renārs Krastenbergs. Ar sešiem gūtiem vārtiem vienā turnīrā Balcers kļuvis par Latvijas izlases rezultatīvāko spēlētāju pasaules čempionātos.
Tralmaks aizvada savu pirmo maču šajā čempionātā, jo tikai no rīta ieradās Cīrihē.
Pēc Renāra Krastenberga spēles ar augstu paceltu nūju Latvijas hokejisti ātri nonāca mazākumā. Tajā briti izdarīja vairākus metienus pa vārtiem, taču Kristers Gudļevskis veiksmīgi atvairīja visas pretinieku raidītās ripas. Tuvojoties pirmā perioda vidum, pie pirmās iespējas spēlēt vairākumā tika arī latvieši, un tajā ar vairākiem metieniem pretinieku vārtus apdraudēja Tralmaks, kā arī pa vārtu konstrukciju trāpīja Balcers un Kristaps Zīle.
Perioda vidū, kad briti spēlēja vienādos sastāvos, pēc pretinieku kļūdas saspēlē Latvija panāca 1:0. Uzbrukuma zonā ripu pārtvēra Tralmaks, kurš to pāradresēja Eglem, kurš savukārt piespēlēja Dzierkalam, latviešu uzbrucējam no vārtu priekšas izdarot precīzu metienu.
Mača 14. minūtē pēc Sanda Vilmaņa un Mika Tumānova piespēlēm Smirnovs ar nekļūdīgu raidījumu no zonas vidus nostiprināja Latvijas izlases pārsvaru. Kad līdz trešdaļas beigām bija palikušas 42 sekundes, pēc Smirnova un Roberta Mamčica piespēlēm Balcers vārtu priekšā ieraidīja ripu tīklā un panāca 3:0.
Jau otrās trešdaļas pirmajā minūtē Balcers izprovocēja pretiniekus uz pārkāpumu un deva latviešiem iespēju spēlēt vairākumā. Tajā pēc Alberta Šmita un Balcera piespēlēm Tralmaks raidīja ripu cauri pretinieku vārtsarga kājsargiem - 4:0. Mazliet vēlāk pēc Lielbritānijas izlases skaitliskā sastāva pārkāpuma Latvijas izlase atkal varēja spēlēt vairākumā, taču šoreiz to neizmantoja.
Perioda otrajā pusē vienā no epizodēm Vilmanim vārtu priekšā bija iespējas izpildīt pāris metienus, tomēr ripu mērķī viņam neizdevās ieraidīt. Kad līdz trešdaļas beigām bija palikušas nepilnas četras minūtes, pēc Tralmaka piespēles Egle ar meistarīgu pauzi apmānīja vārtsargu un panāca 5:0. Vienu minūti un 19 sekundes pirms došanās pārtraukumā Krastenbergs ar metienu bez ripas apstādināšanas realizēja vairākumu un vēl vairāk nostiprināja Latvijas izlases pārsvaru.
Latvijas hokejisti iepriekšējās cīņās ar 2:4 zaudēja Šveicei, ar 2:0 uzvarēja Vāciju, ar 1:3 zaudēja austriešiem, ar 1:7 - Somijas valstsvienībai, bet ar 4:2 pārspēja pašreizējo pasaules čempioni ASV.
Lielbritānija ar 2:5 zaudēja Austrijai, ar 1:5 - ASV, ar 0:5 - Ungārijai, ar 1:4 - Šveicei un ar 0:4 - Somijai.