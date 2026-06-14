Atvaras koncerts ar Baltic Groove Orchestra izskan īpašā noskaņā
Šī gada Latvijas Eirovīzijas pārstāve, dziedātāja Atvara, kopā ar Baltic Groove Orchestra kamersastāvu priecējusi cilvēkus divos vērienīgos koncertos vienas dienas ...
FOTO: Atvara ar emocionāliem koncertiem aizkustina klausītājus un izziņo vasaras tūri
Šī gada Latvijas Eirovīzijas pārstāve, dziedātāja Atvara, kopā ar Baltic Groove Orchestra kamersastāvu priecējusi cilvēkus divos vērienīgos koncertos vienas dienas laikā, pēc kuriem publika ar sajūsmu aplaimojusi dziedātāju ne tikai ar stāvošām ovācijām, bet arī ar ziediem, plakātiem un dāvanām.
“Pirmais koncerts, kurā es apraudājos, klausoties dziesmu izpildījumā. Atvara, Tu ievibrē ne tikai instrumentu stīgas!” Raksta koncerta apmeklētāja Līva, lietotnē threads.
Klausītāji sajūsminājušies gan par krāšņo šovu ar gaismām, gan Baltic Groove Orchestra kamersastāva izcilo skanējumu un pavadošo grupu, bet, protams, vissiltākie komentāri tiek veltīti dziedātājas Atvaras virzienā. Viņas balss un spēja rakstīt dziesmas, kas no sirds aizkustina, cilvēkus saviļņo. “Balss, kā eņģelim. Kā viņa sāk dziedāt, tek asaras. Bet neaprakstāms prieks arī par viņas tīrumu un patiesumu. Mums sen vajadzēja mākslinieku, kas neko netēlo. Ar saviem jokiem un pozitīvo dabu! Pelnīti, ka koncerts izpārdots!” komentē koncerta apmeklētāja Zane.
Atbildot uz cilvēku pieprasījumu novados, dziedātāja ir izsludinājusi arī akustisko brīvdabas koncerttūri augustā. Ar Atvaru tiksimies un baudīsim 3 skaistus vasaras vakarus kopā:
20/08 Dobeles pilī
28/08 Nūrmuižā
29/08 Viļakas ezera salā
Dziedātāja Atvara pirmos panākumus un atpazīstamību ieguva platformā “TikTok”, kuru izveidoja, lai komunicētu ar savas mūzikas atbalstītājiem. Nu jau atbalstītāju skaits pārsniedzis 52 tūkstošu slieksni. Dziedātāja vairākus gadus veiksmīgi rakstījusi dziesmas citiem māksliniekiem un dzīvojusies mūzikas industrijas aizkulisēs, līdz brīdim, kad 2024.gadā, klausot savai sirdsbalsij un spītējot ieteikumiem “nedziedāt balādes” , izdeva pirmo singlu "Pie manis tveries", kas ne tikai sasniedza pie 3 miljoniem skatījumu un klausījumu tiktok platformā, bet arī tika atskaņots seriālā “Nelūgtie viesi”. Kopš tā laika, mūziķe izdevusi vairākus singlus, debijas albumu un nu jau visiem zināma, kā šī gada Supernovas uzvarētāja un Latvijas Eirovīzijas pārstāve.