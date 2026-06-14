“Dārgais Donald”: Putins apsveic Trampu dzimšanas dienā un runā par Ukrainas kara izbeigšanu
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien sazvanījies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, telefonsarunā pārrunājot karu Ukrainā, situāciju ap Irānu un iespējamos miera risinājumus.
Tiek vēstīts, ka ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, ka Krievijas ilgstošā kara Ukrainā izbeigšana ir kritiski svarīga un ka viņš ir gatavs palīdzēt.
Svētdien notikušās telefonsarunas laikā Tramps arī informējis Krievijas diktatoru, ka ASV tuvojas miera vienošanās panākšanai ar Irānu, kamēr turpinās ASV un Izraēlas karš pret šo valsti, norādījis Putina padomnieks Jurijs Ušakovs. Trampa un Putina sarunu, kas ilga aptuveni stundu, Ušakovs raksturoja kā “draudzīgu un atklātu”.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī karadarbība starp Krieviju un Ukrainu turpinās jau vairāk nekā četrus gadus. Karš nu ilgst ilgāk nekā Pirmais pasaules karš, kas turpinājās 1566 dienas. Miera sarunas lielākoties ir apstājušās, taču Trampa administrācijas pārstāvji pēdējā laikā norādījuši, ka vēlas, lai karš Ukrainā beigtos “pēc iespējas ātrāk”, kā pagājušajā nedēļā G7 samita laikā žurnālistiem sacīja kāda augsta amatpersona.
Sarunas laikā Putins arī neformālā veidā apsveicis Trampu 80. dzimšanas dienā, sacīja Ušakovs.
“Es augstu vērtēju mūsu starpā izveidojušos sapratni, kas ļauj mums tieši un atklāti apspriest jebkurus, pat vissarežģītākos jautājumus divpusējā un starptautiskajā dienaskārtībā. Esmu pārliecināts, ka ar kopīgiem centieniem mēs patiesi varētu piešķirt Krievijas un ASV attiecībām jaunu kvalitāti, kā arī daudz paveikt drošības un stabilitātes nodrošināšanai pasaulē. No sirds novēlu jums labu veselību, laimi, labklājību un panākumus. Lūdzu, nododiet manus vislabākos vēlējumus Melānijai un visiem jūsu ģimenes locekļiem,” teikts Putina apsveikumā.