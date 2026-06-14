32 gadu vecumā helikoptera avārijā gājis bojā dziedātājs Olivers Trī
32 gadu vecumā miris amerikāņu dziedātājs Olivers Trī, kurš pazīstams ar tādām dziesmām kā “Life Goes On” un “Miss You”.
Dziedātājs, kura īstais vārds bija Olivers Trī Nikels, identificēts kā viens no sešiem bojāgājušajiem svētdienas helikoptera avārijā Rekreiu dus Bandeirantesā, Riodežaneiro dienvidrietumu zonā.
Pārējie bojāgājušie ir pasažieri Lukass Vinjale, Gaspars Prims, pazīstams arī kā argentīniešu “YouTube” satura veidotājs Gaspi, Lukass Brito Čavess, kā arī piloti Aleksandri Souza un Šarls Marsiljaks.
Saskaņā ar medija ziņoto divi helikopteri svētdienas rītā sadūrušies gaisā, lidojot virs elektroauto laukuma. Sadursmes vietā aizdegās vismaz 20 automašīnas, kuras skāra avārijas sekas.
Vietējā Civilā policija informēja, ka lietas izmeklēšana turpinās un ir pieprasīta notikuma vietas ekspertīze.
Trī atradās vienā helikopterā kopā ar Vinjali, Primu, Čavesu un Souzu. Marsiljaks viens pats vadīja otru helikopteru.
Papildus policijai notikuma vietā strādā arī vietējais Ugunsdzēsības dienests, CET jeb Satiksmes inženierijas kompānija, “Comlurb” un 31. BPM jeb Rekreiu dus Bandeirantesas bataljona komandas, lai norobežotu teritoriju.
“Sākotnējo darbību laikā kvalificēti un akreditēti speciālisti izmanto īpašas metodes datu vākšanai un apstiprināšanai, pierādījumu saglabāšanai, sākotnējai gaisa kuģiem nodarīto vai to izraisīto bojājumu pārbaudei, kā arī citas izmeklēšanai nepieciešamās informācijas apkopošanai,” teikts paziņojuma turpinājumā.
Trī Dienvidamerikā viesojās savas turnejas “The World’s First World Tour” ietvaros. Viņš 6. jūnijā bija uzstājies Sanpaulu, bet turneju bija paredzēts turpināt 13. jūlijā Lisabonā, Portugālē.
Kalifornijas pilsētā Santakrusā dzimušais Trī pirmo ievērību guva 2010. gadā, 17 gadu vecumā, un sāka sadarboties ar tādiem pazīstamiem māksliniekiem kā “Skrillex” un “Zeds Dead”, tolaik uzstājoties ar pseidonīmu “Tree”.
Pēc neatkarīgā albuma izdošanas 2013. gadā viņš uz vairākiem gadiem attālinājās no mūzikas, lai studētu mūzikas tehnoloģijas.
Mūzikā viņš atgriezās 2020. gadā ar savu pirmo studijas albumu “Ugly Is Beautiful”, kurā iekļauts platīna hits “Life Goes On”. Pēc tam sekoja albumi “Cowboy Tears”, “Alone in a Crowd” un 2026. gada aprīlī izdotais “Love You Madly Hate You Badly”.