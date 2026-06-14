No jūlija gaidāmas būtiskas izmaiņas autobusu reisos Siguldas, Limbažu un Saulkrastu pusē
No 2026. gada 1. jūlija Latvijas reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā “Sigulda, Limbaži” pārvadājumus nodrošinās VTU Valmiera. Vienlaikus maršruta tīkla daļā “Sigulda, Limbaži” tiks pārkārtoti un optimizēti vairāki reisi.
Izmaiņas maršrutu tīkla daļā “Sigulda, Limbaži”, kas stāsies spēkā no 2026. gada 1. jūlijā:
1. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3007 “Arodvidusskola-Limbažu AO-Ozolaine”
• atcelta izpilde līdz Arodvidusskolai (kursēs līdz Limbažu AO ) reisiem Nr.44 plkst.8.50 ar izpildi darba dienās no 01.09.-31.05., Nr.18 plkst.15.30 ar izpildi darba dienās no 01.11 - 31.03, Nr.46 plkst.16.40 ar izpildi darba dienās no 01.09.-31.05.no Ozolaines;
• atcelta izpilde no Arodvidusskolas (uzsāk reisus Limbažu AO) Nr.35 plkst.9.20 ar izpildi darba dienās no 01.09.-31.05., Nr.33 plkst.16.10 ar izpildi darba dienās, Nr.21 plkst.17.15 ar izpildi darba dienās no 01.09.-31.05.
2. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3108 “Saulkrasti-Ķīšupe”
• slēgti reisi Nr.27 plkst.17.15 no Saulkrastu stacijas un Nr.28 plkst.17.35 no Mežvidiem ar izpildi sestdienās, svētdienās ar izpildi 01.06-31.08.
3. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3111 “Sigulda-Ķipari”
• slēgts reiss Nr.13 plkst.10.10 no Siguldas AO ar izpildi darba dienās
4. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3112 “Sigulda-Turaida Krimulda”
• slēgti reisi Nr.31 plkst.10.30 no Siguldas AO un Nr.32 plkst.10.50 no Krimuldas ar izpildi sestdienās, svētdienās no 01.06.-31.08.;
• slēgti reisi Nr.67 plkst.19.25 no Siguldas AO un Nr.68 plkst.19.40 no Krimuldas ar izpildi katru dienu.
5. slēgts reģionālās nozīmes maršruts Nr.3115 “Saulkrasti-Inčupe”
• reisi Nr.01 plkst.7.30 no Saulkrastu stacijas un Nr.02 plkst.7.45 no Inčupes ar izpildi darba dienās.
6. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3116 “Saulkrasti-Cinīši-Saulkrasti”
• slēgts reiss Nr.17 plkst.9.20 no Saulkrastu stacijas ar izpildi sestdienās svētdienās maijā un septembrī.
7. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5066 “Salacgrīva-Ainaži-Staicele”
• slēgts reiss Nr.13 plkst.7.05 no Ainažiem ar izpildi darba dienās mācību laikā.
8. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5087 “Sigulda-Jūdaži-More-Eglaine”
• slēgts reiss Nr.03 plkst.14.50 no Siguldas AO ar izpildi darba dienās skolēnu brīvdienās; slēgts reiss Nr.04 plkst.15.30 no Eglaines ar izpildi darbadienās skolēnu brīvdienās.
9. Slēgts reģionālās nozīmes maršruts Nr.5371 “Rīga-Carnikava-Zvejniekciems”, atklāts vilcienam Rīga-Skulte pievedošs jauns maršruts Nr.5462 “Saulkrastu stacija-Zvejniekciems”
• reisi Nr.02 plkst.6.05 no Zvejniekciema un Nr.01 plkst.6.43 no Saulkrastu stacijas ar izpildi katru dienu;
• reisi Nr.06 plkst.8.05 no Zvejniekciema un Nr.05 plkst.8.43 no Saulkrastu stacijas ar izpildi katru dienu no 01.10.-30.04.
• reisi Nr.04 plkst.8.00 no Ziemeļblāzmas un Nr.03 plkst.8.43 no Saulkrastu stacijas (līdz Ziemeļblāzmai) ar izpildi katru dienu no 01.05.-30.09.
• reisi Nr.10 plkst.10.05 no Zvejniekciema un Nr.07 plkst.10.42 no Saulkrastu stacijas ar izpildi darba dienās no 01.10.-30.04.
• reisi Nr.08 plkst.10.00 no Ziemeļblāzmas un Nr.09 plkst.10.42 no Saulkrastu stacijas (līdz Ziemeļblāzmai) ar izpildi katru dienu no 01.05.-30.09.
• reisi Nr.12 plkst.12.05 no Zvejniekciema un Nr.11 plkst.12.43 no Saulkrastu stacijas ar izpildi darba dienās;
• reisi Nr.14 plkst.15.05 no Zvejniekciema un Nr.13 plkst.15.43 no Saulkrastu stacijas ar izpildi katru dienu;
• reisi Nr.18 plkst.18.05 no Zvejniekciema un Nr.17 plkst.18.43 no Saulkrastu stacijas ar izpildi katru dienu no 01.10.-30.04.
• reisi Nr.16 plkst.18.00 no Ziemeļblāzmas un Nr.15 plkst.18.43 no Saulkrastu stacijas (līdz Ziemeļblāzmai) ar izpildi katru dienu no 01.05.-30.09.
10. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5450 “Saulkrasti-Skulte-Lejasozoli”
• slēgti reisi Nr.33 plkst.17.17 no Saulkrastu stacijas un Nr.32 plkst.17.50 no Lejasozoliem ar izpildi darba dienās.
11. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5452 “Saulkrasti-Skulte-Mandegas”
• slēgti reisi Nr.01 plkst.6.10 no Saulkrastu stacijas un Nr.02 plkst.6.35 no Mandegām ar izpildi darba dienās;
• slēgti reisi Nr.43 plkst.13.23 no Saulkrastu stacijas un Nr.44 plkst.13.58 no Mandegām ar izpildi sestdienās, svētdienās.
12. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5591 “Sigulda-Mālpils”
• slēgts reiss Nr.18 plkst.19.30 no Mālpils ar izpildi darba dienās.
13. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5612 “Rīga-Ragana-Sigulda”
• slēgts reiss Nr.38 plkst.18.30 no Siguldas AO līdz Sēnītei ar izpildi darba dienās.
14. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6251 “Rīga-Ropaži-Allaži-Sigulda”
• slēgti reisi Nr.01 plkst.10.00 ar izpildi darba dienās un sestdienās, Nr.13 plkst.17.10 ar izpildi darba dienās no Rīgas SAO;
• slēgti reisi Nr.04 plkst.7.20, Nr.06 plkst.13.10 ar izpildi darba dienās no Rīgas SAO;
• reisam Nr.03 plkst.15.45 no Rīgas SAO slēgta izpilde sestdienās, turpinot kursēt darba dienās.
15. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6255 “Rīga-Sigulda”
• slēgti reisi Nr.46 plkst.10.40 no Siguldas AO un Nr.09 plkst.12.15 no Rīgas SAO ar izpildi sestdienās, svētdienā;
• slēgti reisi Nr.64 plkst.12.50 no Siguldas AO un Nr.65 plkst.14.20 no Rīgas SAO ar izpildi darba dienās;
• slēgti reisi Nr.54 plkst.18.40 no Siguldas AO un Nr.37 plkst.20.15 no Rīgas SAO ar izpildi katru dienu;
• saīsināti reisi Nr.67 plkst.19.20 un Nr.75 plkst.22.30 no Rīgas SAO ar izpildi katru dienu, no saraksta izslēdzot iebraucienu Siguldā gar pieturu “Vidzemes šoseja”.
16. Slēgts reģionālās nozīmes maršruts Nr.6320 “Salacgrīva-Korģene”
• reisi Nr.01 plkst.12.00 no Salacgrīvas un Nr.02 plkst.12.23 no Korģenes ar izpildi ceturtdienās.
17. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6645 “Sigulda-Institūts-Jūdaži”
• slēgti reisi Nr.09 plkst.7.05 no Siguldas AO un Nr.12 plkst.7.25 no Jūdažiem ar izpildi sestdienās;
• slēgti reisi Nr.14 plkst.15.10 no Siguldas AO ar izpildi darba dienās skolēnu brīvdienās;
• slēgs reiss Nr.06 plkst.17.42 no Jūdažiem ar izpildi darba dienās un sestdienās.
18. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6662 “Limbaži-Kaijciems-Lādezers-Limbaži”
• slēgti reisi Nr.08 plkst.9.25 un Nr.07 plkst.13.15 no Limbažu AO ar izpildi trešdienās skolēnu brīvdienās.
19. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6684 “Limbaži-Viļķene-Salacgrīva”
• slēgti reisi Nr.11 plkst.18.40 no Limbažu AO un Nr.14 plkst.19.20 no Pāles ar izpildi piektdienās no 01.09.-31.05.
20. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6826 “Rīga-Garkalne-Vangaži”
• slēgti reisi Nr.53 plkst.9.40, Nr.61 plkst.12.40, Nr.95 plkst.18.00, Nr.99 plkst.19.30 ar izpildi sestdienās, svētdienās un Nr.67 plkst.12.10 ar izpildi darba dienās no Rīgas (Spīķeri); slēgti reisi Nr.106 plkst.11.20, Nr.108 plkst.16.40, Nr.110 plkst.18.20 ar izpildi sestdienās, svētdienās un Nr.68 plkst.10.50 ar izpildi darba dienās no Vangažiem; reisam Nr.96 plkst.8.15 no Vangažiem slēgta izpilde sestdienās, svētdienās, turpinot kursēt darba dienās.
21. Slēgts reģionālās nozīmes maršruts Nr.7179 “Rīga-Kursīši-Saulkrasti”, atklāts vilcienam Rīga-Skulte pievedošs jauns maršruts Nr.5468 “Saulkrastu stacija-Kursīši-Saulkrastu stacija”
• reiss 01 plkst.6.25 no Saulkrastu stacijas ar izpildi darba dienās un sestdienās;
• reiss Nr.03 plkst.9.43 no Saulkrastu stacijas ar izpildi darba dienās;
• reisi Nr.05 plkst. 15.25 un Nr.09 plkst.19.45 no Saulkrastu stacijas ar izpildi katru dienu;
• reiss Nr.07 plkst.17.35 no Saulkrastu stacijas ar izpildi svētdienās no 01.05.-30.09.
22. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7514 “Rīga-Ainaži”
• slēgti reisi Nr.26 plkst.18.20 no Ainažiem un Nr.31 plkst.21.55 no Rīgas SAO ar izpildi katru dienu no 01.05.-30.09.;
• slēgti reisi Nr.28 plkst.18.20 no Ainažiem un Nr.33 plkst.21.55 no Rīgas SAO ar izpildi piektdienās, sestdienās, svētdienās no 01.10.-30.04.;
• atklāts vilcienam Rīga-Skulte pievedošs jauns maršruts Nr.5460 “Ainaži-Saulkrastu stacija”
• reisi Nr.03 plkst.18.25 no Ainažiem un Nr.02 plkst.22.45 no Saulkrastu stacijas ar izpildi katru dienu no 01.05.-30.09.;
• reisi Nr.01 plkst.18.25 no Ainažiem un Nr.04 plkst.22.45 no Saulkrastu stacijas ar izpildi piektdienās, sestdienās, svētdienās no 01.10.-30.04.;
23. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7807 “Valmiera-Saulkrasti”
• reisam Nr.14 plkst.17.15 no Saulkrastu stacijas slēgta izpilde darba dienās un sestdienās, turpinot kursēt svētdienās;
• reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5455 “Limbaži-Tūja-Saulkrasti” atklāts jauns reiss Nr14 plkst.17.15 no Saulkrastu stacijas ar izpildi darba dienās un sestdienās;
• reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7145 “Valmiera-Limbaži” atklāts jauns reiss Nr14 plkst.17.15 no Limbažu AO ar izpildi darba dienās un sestdienās.
ATD atgādina, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību atbilstoši iepirkuma konkursa rezultātiem ar pārvadātāju VTU Valmiera ir noslēgts līgums par pasažieru pārvadājumu veikšanu reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā “Sigulda, Limbaži”, kurā, ievērojot līguma darbības termiņu - 3 gadi (līdz 2029. gada 1. jūlijam, ar iespēju pagarināt līguma termiņu par vēl 12 mēnešiem), noteiktas atbilstošas kvalitātes prasības. Līguma izpildes termiņš ar VTU Valmiera ir salāgots ar esošajiem ilgtermiņa līguma beigu termiņiem citās reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļās un sabiedriskā transporta koncepciju 2019. - 2030 gadam beigu termiņu. Patlaban pasažieru pārvadājumus maršrutu tīkla daļā Sigulda, Limbaži nodrošina pārvadātājs CATA, kas ieguva tiesības minētā pakalpojuma nodrošināšanai, pamatojoties uz tiešā piešķīruma līguma nosacījumiem līdz 2026. gada 30. jūnijam.