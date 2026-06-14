ASV raidorganizācija “Fox” Pasaules kausa spēlē nokavē tiešraides atsākšanos un gandrīz nonāk nepatikšanās
ASV raidorganizācija “Fox” Pasaules kausa atklāšanas spēles laikā starp Meksiku un Dienvidāfriku pārkāpusi FIFA reklāmu noteikumus, jo pēc hidratācijas pauzes pārāk vēlu atgriezās pie spēles tiešraides.
Pagājušajā nedēļā notikušajā Pasaules kausa atklāšanas mačā “Fox” pārkāpa FIFA stingrās vadlīnijas par reklāmu demonstrēšanu hidratācijas paužu laikā. Otrajā puslaikā raidorganizācija pie tiešraides no Mehiko stadiona atgriezās tikai 10 sekundes pēc tam, kad spēle jau bija atsākusies.
Šā gada turnīrā dzērienu pauzes Pasaules kausā tiek izmantotas pirmo reizi.
FIFA turnīra noteikumi, kas visiem translācijas tiesību turētājiem tika nosūtīti divus mēnešus iepriekš, paredz, ka raidorganizācijas hidratācijas paužu laikā drīkst rādīt reklāmas, taču tām jāatgriežas pie spēles pārraides 30 sekundes pirms spēles atsākšanās.
Lai gan “Fox” reklāmas pārsniedza atļauto laiku par 40 sekundēm, raidorganizācija, kā noprotams, sniegusi FIFA skaidrojumu, norādot, ka neesot zinājusi — tiesnesis Viltons Sampaio hidratācijas pauzi izziņojis agrāk, pēc tam, kad Rauls Himeness guva Meksikas otros vārtus.
“Fox” apgalvojusi, ka neesot pamanījusi pauzes izsludināšanu, tādēļ reklāmas pauze sākta novēloti un vēlāk pārsniegusi paredzēto laiku.
FIFA šo skaidrojumu esot pieņēmusi un nekādas sankcijas nepiemēros. “Fox” pieder Pasaules kausa spēļu translācijas tiesības angļu valodā ASV.
Lai gan daļa skatītāju sūdzējās par “Fox” kļūdu, kopš tā laika līdzīgi incidenti nav atkārtojušies. Savukārt “Telemundo”, kas ASV pārraida Pasaules kausu spāņu valodā, hidratācijas paužu laikā izvēlējies nepārslēgties uz pilnekrāna reklāmām. Šīs pauzes ilgst trīs minūtes un notiek vienu reizi katrā puslaikā.