Latvijas šautriņu metēji gandrīz sarūpē sensāciju pret pasaules čempioniem
Latvijas šautriņu metēji Madars Razma un Valters Melderis svētdien Frankfurtē spraigā cīņā zaudēja Profesionālās Dartu korporācijas (PDC) Pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfinālā, kurā bija iekļuvuši pirmo reizi vēsturē.
Latvija, kas turnīrā izsēta ar 14. numuru, ar 7-8 zaudēja pērnā gada čempionei Ziemeļīrijai, kurai ir trešais numurs. Pretinieku sastāvā ir pērn titulu izcīnījušie Džošs Roks un Derils Gērnijs.
Latvijas duets vidēji piegājienā guva 92,78 punktus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 77,78% precizitāti. Pretinieki vidēji piegājienā guva 96 punktus, atzīmējās ar diviem 180 punktu gājieniem un noslēdzošos metienus izpildīja ar 53,33% precizitāti.
Razma un Melderis pirmajos legos bija aukstasinīgāki un precīzāki metienu izpildē, panākot 4-1. Sekojošajā legā Roks izcēlās ar diviem 180 punktu gājieniem un pirms pārtraukuma ziemeļīri pietuvojās līdz 3-4. Pamazām spēli uzlabojot arī Gērnijam, pretinieki uzvarēja trīs legus pēc kārtas un panāca 6-4, taču 11. legā pirmie 501 punktu nodzēsa latvieši - 5-6.
Turpinājumā Roks panāca 7-5, taču 13. legā nespēja noslēgt maču, turpretī tas izdevās Razmam, kurš gājienu pabeidza ar metienu centrā - 6-7. Arī 14. legā Rokam neizdevās nodrošināt uzvaru mačā, savukārt Melderis aukstasinīgi nodzēsa 80 punktus un panāca 7-7.
Izšķirošajā legā pirms pēdējiem metieniem Ziemeļīrijai palika 144 punkti, bet Latvijai - 24. Roks pirmās divas šautriņas meta trīskāršajā 20 punktu lauciņā un pēdējo dubultajā 12 punktu lauciņā, tādējādi nodrošinot Ziemeļīrijai uzvaru.
Ziemeļīrijas duets pusfinālā ar 2-8 zaudēja nīderlandiešiem Gianam van Vēnam un Mihaelam van Gervenam. Cīņā par titulu angļi Lūks Litlers un Lūks Hamfrīss ar 10-5 bija pārāki pār Nīderlandes pāri.
Apakšgrupā Latvija ar 4-2 uzvarēja Itāliju un ar 3-4 zaudēja Trinidadai un Tobago. Visām trim komandām bija pa vienai uzvarai divos dueļos, bet latviešiem bija labāka uzvarēto un zaudēto legu starpība. Astotdaļfinālā spraigā duelī Latvija ar 8-7 uzvarēja Franciju.
Ziemeļīrija kā labākā četrinieka izlase no pirmās kārtas bija brīva, turnīru sākot ar astotdaļfinālu, kurā ar 8-7 pārspēja Beļģiju (6.).
Anglija, Nīderlande, Skotija un Ziemeļīrija jau nodrošinājušas vietu otrajā kārtā, bet pārējās 36 izlases sadalīja vēl 12 ceļazīmes uz nākamo kārtu. No 12 apakšgrupām otrajā kārtā iekļuva tikai pirmo vietu ieguvējas.
Turnīra kopējais balvu fonds ir 500 000 Lielbritānijas mārciņu.
Pērn latvieši piedzīvoja divus zaudējumus un neizkļuva no grupas, bet par čempioniem kļuva Ziemeļīrijas šautriņu metēji Džošs Roks un Derils Gērnijs.