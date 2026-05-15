Latvijas pirmā pretiniece Šveice pasaules čempionātu sāk ar uzvaru pār ASV
Latvijas vīriešu hokeja izlases pirmā pretiniece un turnīra mājiniece Šveice piektdien Cīrihē pasaules čempionātu sāka ar panākumu.
A grupas spēlē Šveice ar 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) pārspēja ASV.
Šveicieši guva pirmos vārtus jau pēc spēlētām divām minūtēm, kad pretinieku vārtu priekšā pie atlēkušās ripas pirmais bija Piuss Zuters, kurš raidīja to garām ASV vārtsargam, bet pirmās trešdaļas vidū pārsvaru dubultoja Svens Andrigeto.
Trešajā periodā pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm ASV deficītu līdz vienam precīzam metienam samazināja Alekss Stīvss. Nepilnas četras minūtes līdz finālsvilpei Šveice divu vārtu pārsvaru atjaunoja Kens Jēgers.
Savukārt B grupā Čehija ar 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) uzvarēja Dāniju.
Pirmajā trešdaļā Čehijas labā vārtus guva Dominiks Kubalīks un Daniels Voženīleks, bet trešajā periodā precīzs metiens padevās Romanam Červenkam, rezultātam kļūstot 3:0 Čehijas labā.
Divas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām Dānijas vairākumu rezultatīvi noslēdza Mikels Ogords, taču pēdējā minūtē tukšos dāņu vārtos ripu vēl raidīja Matejs Blimels.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu uzsāks sestdien, plkst. 21.20 spēkojoties ar Šveici, bet jau nākamajā dienā tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valstsvienību. Visām Latvijas izlases spēlēm varēs sekot līdzi LTV7 tiešraidēs.
Turnīrā startējošās 16 komandas ir sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei garantē septiņas spēles. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu vājākās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā pozīcijā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam. Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.