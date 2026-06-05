“Nav vērts lāpīt esošo sistēmu” - tiesībsardze prasa pārmaiņas bāriņtiesās
No nepietiekamas bērnu viedokļa uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm - tie nav atsevišķi gadījumi, bet sistēmiskas un gadiem ilgas problēmas, tāpēc tiesībsardze aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, vēsta 360TV Ziņas.
Esošais bāriņtiesu modelis neaizsargā bērnus un viņu intereses. Tā apgalvo tiesībsardze Karina Palkova. Un tie, viņasprāt, nav atsevišķi pārkāpumi, kad bērns netiek uzklausīts vai īslaicīgi no ģimenes izņemtam bērnam bez pamatojuma tiek liegta saskarsme ar ģimeni, vai laikā nav sniegts atzinums tiesai, nodarot emocionālu traumu bērniem. Tās ir sistēmiskas un gadiem nenovērstas problēmas, ko veicina bāriņtiesu sadrumstalotība. Latvijā ir vairāk nekā 40 bāriņtiesas, katrā pašvaldībā sava, un katrā ir citi kritēriji gan atalgojuma, gan darbinieku kvalifikācijas ziņā.
Tiesībsardze piedāvā vairākus risinājuma variantus. Viens piedāvājums paredz sadalīt esošās bāriņtiesu funkcijas, nošķirot sociālās funkcijas un lēmumu pieņemšanu. Tādā gadījumā ģimeņu apsekošanu veiktu pašvaldību sociālie dienesti, bet lēmumus par, piemēram, bērnu nošķiršanu no vecākiem pieņemtu tiesa. Otrs modelis paredz izveidot centralizētu Bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās un tiesās.
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija nepiekrīt tiesībsardzes kritiskajam skatījumam par bāriņtiesu sistēmas darba kvalitāti un aicinājumam lēmumu pieņemšanu pārnest uz tiesu sistēmu, jo uzskata, ka kopumā bāriņtiesu lēmumu kvalitāte esot augsta. 360TV Ziņām ar Bāriņtiesu darbinieku asociāciju sazināties neizdevās.
Labklājības ministrija sniedza rakstisku atbildi, norādot, ka vēl nav paguvusi iepazīties ar tiesībsardzes priekšlikumiem, taču piekrīt, ka bāriņtiesu loma šobrīd ir ar ļoti plašu kompetenci, kas apgrūtina pilnvērtīgu funkciju izpildi un fokusēšanos uz galveno – bērna tiesību aizsardzību. Labklājības ministrija min vairākus risinājuma variantus, tomēr norāda: “Fundamentālas izmaiņas nav iespējamas bez būtiska papildu finansējuma, un visu iesaistīto pušu sadarbības un cilvēkresursu stiprināšanas, ilgtermiņa politiskas apņemšanās. Reforma ir vairāku gadu process, kas prasa pakāpenisku ieviešanu un stabilu finansējuma modeli.””
Tieslietu ministrija rakstveidā informēja, ka ministrs ar Tiesībsardzi runās nākamnedēļ: “Ministrs, stājoties amatā, uzsvēra, ka bērnu tiesību jautājumi ir jārisina prioritāri un Bāriņtiesu darbība ir jāuzlabo. Tieslietu ministrija jau šobrīd strādā pie šiem jautājumiem, piemēram, virzot iniciatīvu Bāriņtiesu atbrīvošanai no notariālajām funkcijām, lai iegūtu resursus darbam ar mazaizsargātajām sociālajām grupām.”
Pērn Saeima pieņēma grozījumus Bāriņtiesu likumā, taču to ieviešana tika atlikta uz gadu, kad spēkā stāsies normas par bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmu un kvalifikācijas komisiju. Tiesībsardze uzskata, ka nav vērts lāpīt esošo sistēmu. Ir jāveido jauna.