“Valmiera Glass” tuvojas vēsturiskam titulam pēc uzvaras pār “Ventspili”
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA) komanda trešdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) finālsērijas trešajā spēlē izcīnīja uzvaru un sērijā līdz trīs panākumiem izvirzījās vadībā ar 2-1.
Finālsērijas trešajā mačā valmierieši savā laukumā ar 107:92 (30:21, 27:25, 23:21, 27:25) pārspēja "Ventspili".
Mājinieku uzvaru sekmēja Anivaniva Teits-Džounss, kurš maču noslēdza ar 27 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām. Vēl Valmieras komandā Omars Pajičs iekrāja 19 punktus un 12 bumbas zem groziem, Endrū Pačers guva 16 punktus, kamēr vēl 14 punktus pievienoja Mārcis Vītols.
Ventspils vienībā rezultatīvākais ar 21 punktu un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Kamerons Šeltons, Artūrs Ausējs tika pie 15 punktiem, bet Ārons Kešs un Rolands Zaķis guva attiecīgi 13 un 12 punktus.
Finālsērijas pirmajā mačā ventspilnieki papildlaikā uzvarēja ar 115:112, bet otrajā spēlē ar 101:79 pārāki bija valmierieši.
Pirmo reizi neviena finālsērijas spēle nenotiek Rīgā, kā arī pirmo reizi kopš 2009. gada finālā necīnās "VEF Rīga".
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" cīnās par savu pirmo čempiontitulu un otro savai pilsētai kopš 2016. gada, kad zeltu izcīnīja cita Valmieras komanda. "Ventspils" ir desmitkārtēja Latvijas čempione, pēdējo titulu izcīnot 2018. gadā.
Pusfinālu sērijās līdz trīs uzvarām abām komandām bija nepieciešami pieci mači. Valmierieši ar 3-2 pārspēja "Rīgas zeļļus", bet ventspilnieki ar tādu pašu rezultātu pieveica "VEF Rīga" komandu.
Latvijas - Igaunijas līgas čempionāta pamatturnīrā komandas pa reizei uzvarēja izbraukumā. Novembrī ventspilnieki Valmierā bija pārāki ar 99:93, martā valmierieši revanšējās ar 99:85. Latvijas basketbola kausa izcīņas finālmačā Ventspilī "Valmiera Glass"/ViA bija pārāka ar 84:70.
Bronzas sērijas pirmajā mačā "VEF Rīga" ar 94:84 pārspēja "Rīgas zeļļi"/"Sefinance", kas otrajā cīņā bija pārāka ar 112:100 un sērijā līdz divām uzvarām panāca neizšķirtu 1-1. Izšķirošā cīņa paredzēta ceturtdien.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".