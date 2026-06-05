Nedēļas nogalē Latvijā gaidāmas stipras lietusgāzes, negaiss un krusa
Piektdienas vakarā un sestdien Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu, prognozē sinoptiķi.
Pērkona lietusgāzes iespējamas visā valstī, bet, sākot ar sestdienas priekšpusdienu, tās gaidāmas vairs tikai austrumos. Nokrišņu daudzums vietām var pārsniegt 30 milimetrus jeb 30 litrus kvadrātmetrā.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs visā valstī izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par pērkona negaisu, norādot, ka vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un iespējama krusa.
Sestdien, sākot no Kurzemes, nokrišņi mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni līdz mēreni.
Gaisa temperatūra naktī Kurzemē un no rīta arī valsts centrālajā daļā pazemināsies līdz +11..+14 grādiem, savukārt Latvijas austrumu daļā tā nenoslīdēs zem +14..+17 grādiem. Vēlā pēcpusdienā temperatūra gaidāma no +15 grādiem dažviet Vidzemē un piekrastē līdz +22 grādiem Zemgalē.
Rīgā palaikam līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, dienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš pāries rietumu, ziemeļrietumu vējā. Gaisa temperatūra no rīta pazemināsies līdz +14 grādiem, sestdienas pievakarē gaiss iesils līdz +21 grādam, pie jūras temperatūra nepārsniegs +17 grādus.