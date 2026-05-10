"Valmiera Glass"/ViA plosās Ventspilī un izlīdzina rezultātu LBL finālsērijā
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA) komanda svētdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) finālsērijas otrajā spēlē pārspēja "Ventspili" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 1-1. Valmierieši viesos uzvarēja ar rezultātu 101:79 (30:30, 27:18, 18:15, 26:16).
Uzvarētājiem ar 24 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Dominīks Steņonis, 17 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Anivanivam Teitam-Džounsam, 15 punktus iemeta Verners Kohs, 14 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Endrū Pakers, bet 12 punktus guva Mārcis Vītols.
Ventspilniekiem ar 21 punktu un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Artūrs Ausējs, 14 punkti un 15 bumbas zem groziem bija Ronaldam Zaķim, 17 punktus guva Kemerons Šeltons, 11 punkti bija Armandam Urkim, bet astoņas rezultatīvas piespēles atdeva un sešus punktus guva Renārs Birkāns.
Valmieras komandai traumas dēļ nevar palīdzēt Artis Ate, bet "Ventspilij" savainojumi liedz spēlēt Braientam Tomasam un Edvardam Mežulim.
Finālsērijas pirmajā mačā ventspilnieki papildlaikā uzvarēja ar 115:112.
Pirmo reizi neviena finālsērijas spēle nenotiek Rīgā, kā arī pirmo reizi kopš 2009. gada finālā necīnās "VEF Rīga".
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" cīnās par savu pirmo čempiontitulu un otro savai pilsētai kopš 2016. gada, kad zeltu izcīnīja cita Valmieras komanda. "Ventspils" ir desmitkārtēja Latvijas čempione, pēdējo titulu izcīnot 2018. gadā.
Pusfinālu sērijās līdz trīs uzvarām abām komandām bija nepieciešami pieci mači. Valmierieši ar 3-2 pārspēja "Rīgas zeļļus", bet ventspilnieki ar tādu pašu rezultātu pieveica "VEF Rīga" komandu.
Latvijas - Igaunijas līgas čempionāta pamatturnīrā komandas pa reizei uzvarēja izbraukumā. Novembrī ventspilnieki Valmierā bija pārāki ar 99:93, martā valmierieši revanšējās ar 99:85. Latvijas basketbola kausa izcīņas finālmačā Ventspilī "Valmiera Glass"/ViA bija pārāka ar 84:70.
Bronzas sērijas pirmajā mačā "VEF Rīga" piektdien ar 94:84 pārspēja "Rīgas zeļļi"/"Sefinance" komandu un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".