Džakomo Pučīni "Bohēmas" pirmizrāde Operā 2026. gada jūnijā
2026. gada 4. jūnijā Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika Džakomo Pučīni "Bohēmas" pirmizrāde.
FOTO: Operā krāšņi nosvin "Bohēmas" jauniestudējuma pirmizrādi
Ceturtdien, 4. jūnijā, Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika Džakomo Pučīni "Bohēmas" pirmizrāde.
Džakomo Pučīni operas "Bohēma" jauniestudējums aizsāk šīgada Rīgas Operas festivālu. Jauniestudējuma muzikālais vadītājs ir Igaunijas Nacionālās operas galvenais diriģents Arvo Volmers, diriģents – Kaspars Ādamsons. Uzvedumu veidojusi režisore LAURA ar savu radošo komandu. Pirmo reizi Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB) strādāja franču scenogrāfs, video un gaismu mākslinieks Fabjēns Ledē. Ar šo iestudējumu LNOB debitēja arī kostīmu mākslinieks Fjodors Podgornijs. Iestudējuma horeogrāfe ir Elza Leimane.
Opera "Bohēma" ir viens no Džakomo Pučīni pazīstamākajiem un publikas iemīļotākajiem darbiem. Pasaules pirmizrādi tā piedzīvoja 1896. gadā Turīnas "Teatro Reggio" un kļuvusi par vienu no pasaulē visbiežāk iestudētajām operām. Šosezon "Bohēma" skatāma arī 5. un 17. jūnijā. Nākamās izrādes – 21. un 22. oktobrī.
Ieskats LAURAS iestudētajā Džakomo Pučīni operā "Bohēma"
2026. gada 4. jūnijā Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika Džakomo Pučīni "Bohēmas" pirmizrāde.
Lomas jauniestudējumā atveido Inga Šļubovska-Kancēviča vai Inna Kločko (Mimī), Dmitro Popovs, Raimonds Bramanis vai Artjoms Safronovs (Rūdolfs), Dana Bramane vai Katrīna Paula Felsberga (Mizete), Jānis Apeinis vai Rinalds Kandalincevs (Marsels), Daniils Pogoriless vai Rihards Millers (Šonārs), Edgars Ošleja vai Rihards Mačanovskis (Kolēns) un citi. Iestudējumā piedalās Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris, Latvijas Nacionālā baleta dejotāji un Rīgas Doma zēnu koris.
Rīgas Operas festivāls turpināsies līdz 20. jūnijam, piedāvājot operas "Bohēma", "Zemnieka gods". "Pajaci", "Mīlas dzēriens", "Karmena" un "Aīda", kā arī baleta izrādes "Pērs Gints", "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam)", "Kaktusi", "Kazanova", "Apburtā princese" un "Antonija #Silmači". Festivālā viesosies daudzi starptautiski atzīti operdziedātāji – Zanda Švēde, Perīna Madefa, Justīna Gringīte, Dmitro Popovs, Aleksandrs Antoņenko, Ādams Smits, Kristians van Horns, Miša Kirija, Mateo Ivans Rašičs, Iraklijs Kahidze, Dumitru Micu.
Rīgas Operas festivāls un 2025./2026. gada sezona tiks noslēgta 20. jūnijā ar spožu Galā koncertu. Mārtiņa Ozoliņa muzikālajā vadībā koncertā piedalīsies izcilas zvaigznes – Zanda Švēde, Laura Lolita Perešivana, Tatjana Trenogina, Aleksandrs Antoņenko, Kristians van Horns, Samsons Izjumovs, Valdis Jansons, Dmitro Popovs, Iraklijs Kahidze, kā arī Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris.