FOTO: Digitālā satura veidotāja Intrisha dalās ar skaistiem mirkļiem no savām kāzām
Dziedātāja, digitālā satura veidotāja un televīzijas šovu zvaigzne Intrisha šonedēļ izgājusi pie vīra. Pēc priecīgā notikuma viņa sociālajos tīklos publicējusi skaistus kadrus no īpašās dienas.
Fotogrāfijās redzami gan jaunlaulāto romantiskie mirkļi, gan svinību noskaņa, ļaujot sekotājiem ielūkoties vienā no viņas dzīves nozīmīgākajām dienām.
Intrisha ar saviem sekotājiem dalījusies arī personiskās pārdomās par jauno dzīves posmu, norādot, ka pēc kāzām pieņēmusi vīra uzvārdu. Viņa atklāj, ka šis lēmums viņai bijis īpaši emocionāls, jo dzimtais uzvārds līdz šim bijis cieši saistīts ar viņas identitāti, ģimeni un lepnumu par tēvu.
“Es visu dzīvi ar pilnu pārliecību teicu, ka nekad nepieņemšu vīra uzvārdu, jo neviens vīrietis manā dzīvē nekad nestāvēs augstāk par manu tēti. Mans tētis man nozīmē visu. Pat nav iespējams vārdos aprakstīt, cik ļoti es viņu cienu. Es esmu līdzīga viņam ārēji, esmu mantojusi viņa stipro, cauri visam ejošo raksturu. Es esmu sava tēva meita, un es ar to ļoti lepojos. Uzvārds Kaļiņina man vienmēr nozīmēja ļoti daudz. Tā bija mana identitāte, mans spēks un lepnums par to, kas es esmu. Bet tad parādījās viņš. Vīrietis, kuru es cienu tikpat dziļi, kā cienu savu tēti. Vīrietis, kuram es varu uzticēt savu dzīvi un visus svarīgākos lēmumus. Vīrietis, par kuru es nekad, pat emociju brīžos, nepateikšu nevienu sliktu vārdu. Un nevienam neļaušu pateikt neko sliktu par viņu. Viņš kļuva par manu ģimeni, manu dzīvi un manas pasaules centru. Man ir nedaudz skumji, ka Kaļiņinu dzimtas uzvārds mūsu ģimenē beidzas, jo mani vecāki izaudzināja divas meitas, kuras pēc laulībām mainīja uzvārdus. Bet man ir milzīgs gods pieņemt uzvārdu Golovizina,” atklāja influencere.
Par jaunajām attiecībām Intrisha, kura vēl nesen meklēja mīlestību šovā "Mīla kemperī", paziņoja pērn augustā, rakstot: "Vīrieši, varat man vairs nesūtīt savas "pričindala" bildes– tagad esmu aizņemta sieviete.