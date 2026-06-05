Dīzeļdegvielas atlaide zem jautājuma zīmes: Finanšu ministrija brīdina, ka budžets to vairs “nepavelk”
Samazinātās dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa likmes pagarināšanai vairs nebūtu fiskāli neitrāla ietekme uz budžetu, pavēstīja Finanšu ministrija (FM), komentējot Ekonomikas ministrijas (EM) ierosinājumu pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz trim mēnešiem - līdz 30. septembrim.
FM norādīja, ka, lemjot par akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai šā gada martā, tika ņemts vērā tobrīd augstais degvielas cenu līmenis. Papildu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi, kas rodas cenu pieauguma rezultātā, kompensē akcīzes nodokļa ieņēmumu samazinājumu tikai tad, ja dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena pārsniedz divus eiro litrā.
Kopš aprīļa dīzeļdegvielas cenas ir pakāpeniski samazinājušās - no vidēji 2,02 eiro litrā aprīlī līdz 1,91 eiro litrā maijā un 1,84 eiro litrā jūnija pirmajā nedēļā.
Līdz ar to, saglabājoties pašreizējam cenu līmenim, samazinātās akcīzes nodokļa likmes pagarināšanai nebūtu fiskāli neitrāla ietekme, jo PVN ieņēmumi vairs pilnā apmērā nekompensētu akcīzes nodokļa ieņēmumu samazinājumu, skaidroja FM.
Tādēļ FM ieskatā jautājums par iespējamu samazinātās likmes pagarināšanu ir rūpīgi jāizvērtē, ņemot vērā aktuālo situāciju degvielas tirgū, kā arī ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem.
Jau ziņots, ka EM rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz trim mēnešiem - līdz 30. septembrim.
Ministrijā norāda, ka galvenais uzsvars tiek likts uz praktiskiem atbalsta mehānismiem, kas palīdzētu samazināt izmaksu slogu mājsaimniecībām un saglabāt uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot fiskāli atbildīgu pieeju.
EM atzīmē, ka, ņemot vērā, ka tirgus situācija joprojām ir saspringta un dīzeļdegvielas cenas ir tuvu līmenim, kāds tika novērots marta vidū, ministrija uzskata, ka nepieciešams pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz trim mēnešiem.
Esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības, norāda ministrijā.
EM skaidro, ka šis lēmums ļautu turpināt saglabāt samazinātu degvielas cenu aptuveni par 8,6 centiem litrā, tādējādi tieši atvieglojot izmaksas autovadītājiem, transporta nozarei, loģistikai un uzņēmumiem. Savukārt lauksaimniecībā izmantotajai marķētajai dīzeļdegvielai noteikta īpaši samazināta akcīzes likme - 21 eiro par 1000 litriem -, kas samazina cenu par aptuveni 5,9 centiem litrā.
Risinājums tiek uzskatīts par fiskāli neitrālu, jo pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugums no augstākām degvielas cenām kalpo kā kompensējošais mehānisms, vēsta EM.
Vienlaikus EM atzīmē, ka ministrija turpina monitorēt situāciju starptautiskajos energoresursu tirgos un analizēt iespējamos attīstības scenārijus, lai nepieciešamības gadījumā valdībai piedāvātu papildu risinājumus tautsaimniecības noturības stiprināšanai.
1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.