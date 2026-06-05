Sveikti “Olimpiskās dienas 2026” zīmējumu konkursa uzvarētāji
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sveikusi ikgadējā “Olimpiskās dienas” zīmējumu konkursa uzvarētājus. 2026. gada konkurss izpelnījās lielu atsaucību no visas Latvijas, kopumā pulcējot 366 jauno mākslinieku darbus.
Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, kas tiek organizēts par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas gadadienai. Pasaulē to tradicionāli svin 23. jūnijā, taču Latvijā Olimpiskā diena tiek atzīmēta piektdienā, kas ir vistuvāk 23. aprīlim, Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas gadadienai. Viena no gaidītākajām Olimpiskās dienas tradīcijām ir zīmējumu konkurss, kurā savu radošumu var izpaust pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu audzēkņi.
Šogad jaunajiem talantiem tika piedāvātas divas aizraujošas tēmas, no kurām dalībnieki varēja izvēlēties sev saistošāko - “Es Olimpiskajās spēlēs” vai “Mans jaunais/ netradicionālais Olimpiskais sporta veids”.
Kopumā tika saņemti 366 zīmējumi. Īpaši liela aktivitāte bija vērojama pirmsskolas izglītības iestāžu grupā, kur tika iesniegti 207 darbi, savukārt 1.–4. klašu grupā dalību pieteica 159 skolēni. Iesniegtos darbus rūpīgi izvērtēja Latvijas Olimpiskās komitejas žūrija sadarbībā ar mākslinieci Ievu Bondari.
LOK prezidenta Raimonda Lazdiņa apsveikums: "Man bija patiess prieks ieraudzīt tik daudz skaistu zīmējumu. Katrs jaunais māsklinieks bija centies! Paldies darbu autoriem, mammām, tētiem, vecvecākiem un skolotājiem. Ikviens ir pelnījis novērtējumu, par veltīto laiku radošuma apvienošanai ar sportu, kā rezultātā, manuprāt, ir sanākuši fantastiski darbi. Ceru, ka pats radīšanas process arī bija interesants un aizraujošs, sirsnīgi sveicu visus konkursa uzvarētājus!”
Māksliniece Ieva Bondare: "Bērnu darbi pa šiem gadiem ir ļoti auguši – gan krāsu un papīra izvēlē, gan nosaukumos. Priecē tiešām brīnišķīgā krāsu izvēle, un šoreiz bija daudz labu darbu, tāpēc izvēlēties uzvarētājus bija grūti. Redzot lielo atsaucību un lieliskos darbus, piešķīrām arī veicināšanas balvas, kas motivēs bērnus censties un nokļūt pirmajā trijniekā nākamgad.”
“Olimpiskās dienas 2026” zīmējumu konkursa laureāti
Pirmsskolas izglītības iestādes:
- 1. vieta: Estere Jāņekalna (Salaspils 2. PII, 5 gadi)
- 2. vieta: Alise Bondareva (Misas pamatskolas PII, 5 gadi)
- 3. vieta: Līva Laizāne (Rīgas PII "Dzilniņa", 6 gadi)
Pirmsskolu grupas veicināšanas balvas:
- Vanesa Štrāla (Brocēnu PII "Mūsmājas", 7 gadi)
- Larija Vuškāne (Daugavpils pilsētas 24. PII, 4 gadi)
- Dāvids Šinkevičs (Dienvidkurzemes nov. PII "Dzirnaviņas", 6 gadi)
Sākumskolas (1.- 4. klašu) grupā:
- 1. vieta: Daniels Zaķītis (Ogres centra pamatskola, 3.c klase)
- 2. vieta: Lauma Elīza Avotiņa (Ikšķiles vidusskola, 3.klase)
- 3. vieta: Krišs Timoško (Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola, 4.a klase)
- 3. vieta: Ralfs Valainis (Ogres Centra pamatskola, 3.c klase)
Sākumskolu grupas veicināšanas balvas:
- Marjana Lurina (Rīgas 66.vidusskola, 4.b klase)
- Sofija Hospodarova (Rīgas Gaiļezera pamatskola, 4.b klase)
- Katalīna Kuzmas (Jēkabpils 2.vidusskola, 4.i klase)
- Paula Bogdanoviča (Pāles pamatskola, 2.klase)