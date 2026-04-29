"Valmiera Glass"/"ViA" basketbolisti LBL pusfināla sērijā atguvuši pārsvaru
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") basketbolisti trešdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla sērijas trešajā mačā ar 104:102 (27:32, 24:25, 28:16, 25:29) pārspēja "Rīgas zeļļi/Sefinance" vienību un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 2-1.
Starp laukuma saimniekiem ar 24 punktiem izcēlās Endrū Pačers, Anivaniva Teits-Džounss pievienoja 19 punktus, Artis Ate guva 16 punktus, bet Dominiks Steņonis iekrāja 14 punktus, 12 rezultatīvas piespēles un septiņas atlēkušās bumbas.
Rīgas komandā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Halils Šabazs, kurš arī iekrāja septiņas rezultatīvas piespēles, Frenkijs Fidlers guva 21 punktu, kamēr Rolands Šulcs maču noslēdza ar 14 punktiem.
Pēc spēlētām pirmajām divām ceturtdaļām rīdzinieki bija iekrājuši sešu punktu pārsvaru, taču, sākoties otrajam spēles puslaikam, pirmajās septiņās minūtēs valmieriešiem padevās 21:7 izrāviens, kas ļāva pārņemt vadību ar 72:64.
Ceturtās ceturtdaļas ievadā "Rīgas zeļļi/Sefinance" samazināja deficītu līdz diviem punktiem, bet mača turpinājumā laukuma saimnieki nosargāja pārsvaru un izcīnīja uzvaru.
Pusfināla pirmajā mačā valmierieši mājās uzvarēja ar 80:73, bet otrajā cīņā rīdzinieki savā laukumā bija pārāki ar 95:79. "Rīgas zeļļi" ceturtdaļfinālā ar 3-0 pārspēja "Liepāju", kamēr valmierieši uzreiz bija nodrošinājuši vietu pusfinālā.
Otrā pusfinālā spēkojas "VEF Rīga" un "Ventspils", un pēc divām cīņām rezultāts sērijā ir neizšķirts 1-1. "Latvijas Universitātes" komanda LBL izslēgšanas turnīrā neiekļuva. Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".