LOK, LTRK un LRB panāk vienošanos par ilgtspējīgu atbalstu jauniešu sportam un Latvijas Jaunatnes olimpiādei
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latvijas Restorānu biedrība (LRB) parakstījušas sadarbības memorandu, kas paredz jauna, ilgtspējīga ziedojumu modeļa ieviešanu jauniešu sporta atbalstam un Latvijas Jaunatnes olimpiādei.
Saskaņā ar memorandu, viesmīlības nozares uzņēmumi tiek aicināti brīvprātīgi iesaistīties iniciatīvā, paredzot simbolisku ziedojumu – 10 centi no katras pārdotās kafijas tases, novirzot šo atbalstu jauniešu sporta attīstībai un Latvijas Jaunatnes olimpiādes norisei. Iniciatīvas pamatā ir ideja, ka neliels, bet regulārs ieguldījums, kas integrēts ikdienā, ilgtermiņā var radīt būtisku sabiedrisku ieguvumu.
“Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir nozīmīgs notikums jauniešu sportiskajā attīstībā, un šāda veida sadarbība ļauj piesaistīt atbalstu plašākā mērogā. Jo vairāk ikdienas līdzdalības, jo stabilāks pamats jauniešu sportam un vērtībām, ko tas veido," uzsver Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš.
LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris norāda, ka uzņēmēju iesaiste šādā ziedojumu modelī ir loģisks solis sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības virzienā: “Uzņēmējdarbības vide apzinās savu lomu sabiedrībā. Šis memorands parāda, ka pat neliels, sistemātisks ieguldījums, kas balstīts ikdienas pakalpojumos, var sniegt reālu un izmērāmu labumu jaunās paaudzes veselībai un valsts nākotnei.”
Savukārt Latvijas Restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis uzsver viesmīlības nozares gatavību iesaistīties praktiskā un sabiedrībai saprotamā veidā: “Kafijas pauze ir ikdienas ieradums ļoti daudziem cilvēkiem. Šī iniciatīva ļauj to pārvērst par iespēju atbalstīt jauniešu sportu bez sarežģītiem mehānismiem vai papildu sloga uzņēmējiem un apmeklētājiem.”
Parakstītais memorands kalpo kā pamats turpmākai sadarbībai un iniciatīvas attīstībai, aicinot viesmīlības nozares uzņēmumus visā Latvijā brīvprātīgi iesaistīties jauniešu sporta atbalstā, vienlaikus veicinot sabiedrības līdzdalību un izpratni par sporta nozīmi jaunās paaudzes attīstībā.