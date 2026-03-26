Latvijas futbolisti Gibraltārā sāks pārspēles UEFA Nāciju līgā, kas īpaši svarīgas trenerim Paolo Nikolato
Šodien plkst. 19:00 izbraukumā Latvijas futbola izlase ar spēli pret Gibraltāru uzsāks UEFA Nāciju līgas C līgas pārspēles. Pāra uzvarētājs noskaidrosies divu spēļu summā, atbildes mačam 31. martā notiekot Rīgā. Spēles tiešraide LTV7 kanālā.
Šīs abas spēles svarīgas ir esošajam trenerim Paolo Nikolato, ar kuru tieši uz tām tika pagarināta vienošanās. Ja viņa vadībā tiks saglabāta vieta UEFA Nāciju C līgā, tad Nikolato būs īstenojis vienu no līgumā noteiktajiem minimālajiem uzdevumiem, kas, iespējams, ļaus viņam saglabāt amatu arī turpmāk. Zaudējums divu spēļu summā var arī nozīmēt jauna trenera nozīmēšanu. "Pēc tam (domāts - pēc pārspēlēm, aut.) mēs vēlreiz sēdīsimies pie galda un kopīgi apspriedīsim stratēģiju nākotnei," pēc līguma pagarināšanas teica Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko.
Latvijas futbola izlase debijā Nāciju līgas C līgā palika pēdējā vietā savā grupā. Sešās spēlēs Nikolato vadītā komanda izcīnīja tikai vienu uzvaru, vienā spēlē cīnījās neizšķirti, bet četrās citās piedzīvoja zaudējumus. Kopumā Nikolato vadībā oficiālās spēlēs gūtas tikai trīs uzvaras un pavisam kopš 2024. gada oktobra svinēta viena uzvara. Latvijai arī ne tas labākais sniegums izbraukumā – kopš 2022. gada septembra četri neizšķirti un 11 zaudējumi.
Veselības likstu dēļ arī šajās spēlēs valstsvienībai nevarēs palīdzēt kapteinis Kristers Tobers. Šāds pats iemesls liegs spēlēt uzbrucējam Raimondam Krollim, kurš Čehijā atguvies pēc neveiksmīgā perioda Itālijā. Tomēr ir arī atgriešanās. Pēc krustenisko saišu traumas dēļ ierindā atkal redzams uzbrucējs Roberts Uldriķis, kurš šosezon debitējis Vācijas pēc spēka 2. Bundeslīgā. Savukārt pēc divu gadu pauzes izsaukumu saņēmis Eduards Emsis, kurš pašlaik pārstāv Virslīgas komandu “Super Nova”.
Gadījumā, ja abās spēlēs dosies laukumā, tad līdz 70 spēlēm izlasē tiks Andrejs Cigaņiks, 60 spēļu robežu var sasniegt Andris Raivis Jurkovskis un Vladislavs Gutkovskis, bet pie 40. spēles var tikt aizsargs Vitālijs Jagodinskis. Vēl nedebitēs Premjerlīgas klubā “Sunderland” spēlējošais Denniss Cirkins, kurš apņēmies pārstāvēt turpmāk tieši Latviju. Viņš iepriekš spēlējis dažādās Anglijas jauniešu izlasēs, līdz ar to futbola pilsonības maiņai nepieciešams laiks. "Man ir patiess prieks, ka pēc ilgajām un pacietīgajām sarunām viņš vēlas pievienoties mūsu izlases treniņnometnei, kaut vai pagaidām tikai treniņprocesā," par talantīgā futbolista piesaisti teica jau minētais Ļašenko.
Gibraltārs Nāciju līgas C līgā reizi jau ir spēlējis, no tās gan izkrītot. Šajā sezonā D līgā, atrodoties vienā grupā ar Sanmarīno un Lihtenšteinu, Gibraltārs ieņēma otro vieta ar vienu uzvaru un trim neizšķirtiem. Komandas rezultatīvākais futbolists ar veseliem diviem vārtiem bija Līams Vokers. Tā bija puse no visiem iesistajiem, jo četrās spēlēs Gibraltārs guva četrus vārtus.
Abas izlases pēdējā laikā nespēlē veiksmīgi otrajā puslaikā. Gibraltārs jau pēdējās desmit spēlēs nav spējis iesist otrajās 45 minūtēs, kamēr Latvijai nav izdevies izcelties pēc puslaika pēdējos četros mačos izbraukumā.
Pēdējo reizi komandas viena pret otru spēkojās 2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijā. Abās spēlēs toreiz latvieši bija pārliecinošāki, uzvarot ar identisku rezultātu 3:1. Vārtus guva Gutkovskis (divās spēlēs trīs), Roberts Uldriķis, Raimonds Krollis un Andrejs Cigaņiks. 2018. gadā pret Gibraltāru arī tika zaudēts, pārbaudes spēlē piekāpjoties ar 0:1. Toreiz vienīgos vārtus guva jau minētais Vokers. Toreizējais valstsvienības galvenais treneris Aleksandrs Starkovs atvainojās par sniegumu pret zema ranga pretinieku.
Abu izlašu otrā spēle pēc piecām dienām notiks jau Rīgā. Gadījumā, ja Latvija kļūs par pāra uzvarētāju, tad nākamajā Nāciju līgas C līgā tā atradīsies otrajā grupā, kurā ielozētas arī Melnkalne, Armēnija un Kipra. Zaudējuma gadījumā D līgas pirmajā grupā pretiniekos būtu labi zināmā Andora un Luksemburgas pret Maltas dueļa zaudētāja. Jaunā Nāciju līgas sezona sāksies 2026. gada rudenī.
Latvijas futbola izlases kandidāti marta spēlēm:
Vārtsargi: Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga FC"), Frenks Dāvids Orols ("Riga FC")
Aizsargi: Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga FC"), Antonijs Černomordijs ("Riga FC"), Vitālijs Jagodinskis ("Visakha FC", Kambodža), Daniels Balodis ("Tatran Presov", Slovākija), Deniss Meļņiks (FK "Auda"), Roberts Veips (RFS), Emīls Birka ("Riga FC"), Niks Sliede (RFS), Denniss Cirkins ("Sunderland", Anglija)
Pussargi: Jānis Ikaunieks (RFS), Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kazahstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal IL", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga FC"), Bruno Melnis ("Liepāja"), Kristers Penkevics ("Zlin", Čehija), Kristaps Grabovskis (B93, Dānija)
Uzbrucēji: Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis (Bīlefeldas "Arminia", Vācija), Marko Regža ("Hradec Kralove", Čehija), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija)