Diskvalifikāciju izcietušais Ilmārs Bricis tomēr iekļauts Latvijas olimpiskajā delegācijā
Lai arī sākotnēji neatradās, uz pēdējām 2026. gada ziemas olimpisko spēļu sacensībām dāmām, Latvijas olimpiskajā delegācijā iekļauts biatlona treneris Ilmārs Bricis, kurš vēl nesen izcieta diskvalifikāciju par kautiņu ar Andreju Rastorgujevu, ziņo "Sporta avīze".
Jau ziņots, ka pēc 2025. gada pasaules čempionāta biatlonā Andrejs Rastorgujevs publiski atklāja, ka starp viņu un tā brīža izlases treneri Ilmāru Brici izvērties fiziska rakstura konflikts par pazudušām slēpēm. Rezultātā Rastorgujevam bija nepieciešama pirksta operācija un viņa iepriekšējā sezona bija cauri, savukārt Bricis uz laiku pameta savus pienākumus, turklāt vēlāk saņēma sešu mēnešu diskvalifikāciju.
To viņš izcieta šī gada 18. janvārī, uzreiz atgriezās darbā Latvijas izlasē un neilgi pēc tam viņa audzēknes, dzīvesbiedra Baiba Bendika un uzlecošā zvaigzne Estere Volfa, publiski aicināja viņu iekļaut olimpiskajā delegācijā uz 2026. gada ziemas spēlēm Milānā. Tas tika darīts jau pēc tam, kad šī delegācija bija nosaukta un līdz ar to Briča vārds tajā arī neparādījās. Tomēr, kā ziņo "Sporta avīze", nu viņa vārds ir iekļauts Latvijas olimpiskajā delegācijā.
Gan Volfa, gan Bendika kvalificējušās masa starta sacensībām, kas paredzētas sestdien, 21. februārī. Līdz šim Bendika labāko rezultātu uzrādīja sprintā, kurā finišēja 15. vietā. Savukārt dāmu stafetē viņa savu etapu noslēdza kā līdere. Tikmēr Estere Volfa pēc sprintā iegūtās 16. vietas vēlāk iedzīšanā pacēlās uz 11. pozīciju, tādējādi uzrādot otro augstvērtīgāko sniegumu Latvijas sieviešu biatlona vēsturē olimpiskajās spēlēs. Labākais ir Madaras Līdumas desmitā vieta 2006. gada Turīnas olimpiskajās spēlēs.
"Lēmums pieņemts, apzinoties, cik būtisks sportistēm ir trenera Ilmāra Briča atbalsts un iesaiste sacensību laikā. Turklāt treneris šobrīd ir tiesīgs piedalīties sacensību procesā. Jāpiebilst, ka minētās sportistes jau vakar uzrādīja teicamus un pat pārsteidzošus rezultātus savos startos," "Sporta avīzei" pieņemto lēmumu skaidroja Latvijas Olimpiskā komiteja. "Viņa neiekļaušana sastāvā mums radīja diezgan lielu rūgtumu. Ir ļoti svarīgi, ka savs treneris atrodas līdzās sacensībās un var dot padomus - īpaši šeit, kur apstākļi ir diezgan sarežģīti," savu viedokli izklāstīja Estere Volfa.
Ziemas olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā rit no 6. līdz 22. februārim. Latvija uz to devās ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 atlētiem. Pagaidām izcīnītas divas medaļas - Elīna Ieva Bota kļuva par sudraba godalgas ieguvēju kamaniņu sportā, bet Roberts Krūzbergs par bronzas medaļnieku 1500 metru distancē šorttrekā.