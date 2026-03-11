Zināms, kas atveidos māti Goteli jaunajā “Sapinušies” ekranizācijā
Kinostudija "Walt Disney Pictures" ir atradusi māti Goteli dzīvās darbības adaptācijai tās 2010. gada animācijas filmai "Sapinušies" (Tangled).
Aktrise Ketrina Hāna savā “Instagram” ierakstā paziņojusi, ka atveidos ļaundari filmā “Sapinušies”. To apstiprināja arī "Walt Disney Pictures".
Hānas paziņojums seko vairākiem mēnešiem, kuru laikā fani viņu aktīvi izvirzīja šai lomai, lūdza viņu izvēlēties un ar lielu sajūsmu apsprieda iespēju, ka viņa varētu piedalīties topošajā filmā.
Jau iepriekš vēstīts, ka studija Salātlapiņas lomai izvēlējusies Austrālijas aktrisi Tīgenu Kroftu, bet Flina Raidera lomai – Milo Manheimu. Šīs lomas var būt ļoti nozīmīgas abu aktieru karjerās, jo tiek prognozēts, ka "Disney" dzīvās darbības filma var kļūt par miljardiem dolāru vērtu pasaules hitu.
“Sapinušies” ir Disney 2010. gada animācijas filma, kas ieguvusi milzīgu popularitāti un kļuvusi par vienu no vismīļotākajām un veiksmīgākajām filmām “Disney” vēsturē. Tā nopelnīja vairāk nekā 591 miljonu ASV dolāru visā pasaulē pret 200 miljonu dolāru budžetu, tādējādi kļūstot par vienu no top 10 ienesīgākajām animācijas filmām visā pasaulē 2010. gadā. Filma tika nominēta “Zelta Globuss” balvai par labāko animācijas filmu un saņēma vairākas citas nominācijas un balvas. Dziesma “I See the Light” kļuva par vienu no visvairāk mīļotajām un tika nominēta “Oskaram” par labāko dziesmu.
Kopš 2010. gada Disney aktīvi pārnes savas animācijas filmas uz aktierfilmām. Daudzas no tām guvušas ievērojamus panākumus – piemēram, “Skaistule un Briesmonis”, “Aladins” un “Karalis Lauva”, kamēr citas – kā “Dambo” un "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši" – piedzīvojušas neveiksmi