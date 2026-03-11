Dabas aizsardzības pārvalde: par dzīvnieku labturību Dunduru pļavās ir atbildīgs Ķemeru Nacionālā parka fonds
Reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušo kritiku un bažām saistībā ar taurgovju bojāeju Ķemeru Nacionālā parka Dunduru pļavās, Dabas aizsardzības pārvalde uzsver, ka juridiskā un praktiskā atbildība par dzīvnieku uzturēšanu un to labturību gulstas uz konkrēto zemes nomnieku – biedrību “Ķemeru Nacionālā parka fonds”, nevis pārvaldi kā valsts zemes iznomātāju.
Fondam saskaņā ar spēkā esošo valsts zemes nomas līgumu apsaimniekošanā nodoti vairāk nekā 466 hektāri zemes bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos. Līguma mērķis ir nodrošināt zālāju biotopu aizsardzību Dunduru pļavās un citās teritorijās, un tajā kā pieļaujamie apsaimniekošanas veidi ir noteikti gan zālāju pļaušana un nopļautās zāles novākšana, gan noganīšana. Zālāju uzturēšana un atjaunošana veicama, ievērojot Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijas.
Tiek norādīts, ka līgums neuzliek pārvaldei kā iznomātājam pienākumu veikt dzīvnieku uzraudzību vai nodrošināt to uzturēšanu, jo dzīvnieku izmantošana zālāju apsaimniekošanai ir bijusi paša nomnieka brīva izvēle. Taurgovju un konik zirgu pastāvīgo klātbūtni Dunduru pļavās ir nodrošinājis Fonds, ganāmpulks un dzīvnieku novietne Lauku atbalsta dienesta datubāzē ir reģistrēti uz Fonda vārda.
Pārvalde skaidro, ka sabiedrībā paustie pieņēmumi par nepietiekamu uzraudzību no valsts iestādes puses neizriet no tiesiskā regulējuma, jo Pārvaldes loma šajā gadījumā aprobežojas ar zemes iznomāšanu dabas aizsardzības mērķiem, nevis sveša īpašuma – šajā gadījumā dzīvnieku – ikdienas aprūpi.
"Gadījumos, kad dzīvnieki tiek izmantoti zālāju platību apsaimniekošanā, to īpašniekam ir pienākums ievērot visas valstī spēkā esošās prasības, tostarp, Dzīvnieku aizsardzības likumā un Veterinārmedicīnas likumā noteikto. Tas ietver pienākumu rūpēties par dzīvnieku veselību un labturību atbilstoši to sugai un fizioloģijai. Līdz ar to situācija Dunduru pļavās ir vērtējama kopsakarā ar nomnieka izvēlēto saimniekošanas praksi un spēju nodrošināt savā īpašumā esošo dzīvnieku uzturēšanu atbilstoši vispārpieņemtajām labturības prasībām un Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna nosacījumiem," pauž Dabas aizsardzības pārvalde.
Jau vēstīts, ka Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS), kura pārraudzībā strādā PVD, otrdienas vakarā paziņojis, ka ir jāpārbauda, vai Dunduru pļavu taurgovju masveida nāves iemesls nav nolaidība vai cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem.
"Tā kā par minētajām taurgovīm atbildīgs ir Ķemeru nacionālā parka apsaimniekotājs - DAP, ir jautājums, vai tā pietiekami rūpīgi uzrauga savā pārvaldībā esošās teritorijas un tajās mītošos dzīvniekus," norāda ministrs, paužot, ka, viņaprāt, šāda situācija ir nepieņemama, kad aizsargājamā dabas teritorijā "ļauj nobeigties tik lielam dzīvnieku skaitam".
Valsts policijā apliecināja, ka ir saņemta informācija par notikušo un ir sākta pārbaude.