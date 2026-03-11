Krievijā sievietei piespriež 17 gadus cietumā par karadienesta sludinājumu noraušanu
Krievijas karatiesa piespriedusi kādai 54 gadus vecai sievietei no Habarovskas 17 gadu cietumsodu par karadienesta sludinājumu noraušanu.
Sieviete notiesāta apsūdzībās par "valsts nodevību" un "līdzdalību teroristiskas organizācijas darbībā", paziņoja Habarovskas prokuratūras preses dienests.
Prokuratūra apgalvo, ka viņa sadarbojusies ar Ukrainas izlūkdienestu apmaiņā pret solījumu palīdzēt izbraukt no Krievijas.
Viņa saplēsusi vismaz 14 bukletus ar aicinājumiem dienēt Krievijas bruņotajos spēkos.
Sieviete tika apsūdzēta arī par to, ka internetā esot atradusi informāciju par kāda Krievijas karavīra nāvi un viņa personas datiem, ko nosūtījusi Ukrainas pārstāvim.
Saskaņā ar cilvēktiesību projekta "Memoriāls" datiem minētā sieviete ir 54 gadus vecā modes dizainere Jeļena Karaniku, kas tika aizturēta 2025. gada janvārī.
Cilvēktiesību aktīvisti ziņo, ka sieviete ilgu laiku dzīvojusi Grieķijā, bet 2020. gadā atgriezusies Krievijā, lai apciemotu radiniekus.