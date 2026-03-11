Izraēla: karš pret Irānu turpināsies tik ilgi, cik būs nepieciešams
Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs izteicies, ka karš pret Irānu turpināsies tik ilgi, cik būs nepieciešams.
"Šī operācija turpināsies bez laika ierobežojuma, līdz mēs būsim sasnieguši visus mērķus," šodien armijas štābā Telavivā paziņoja Kacs.
Tiekoties ar armijas vadību, Kacs runāja par "ļoti iespaidīgiem panākumiem uzbrukumā un aizsardzībā" ciešā sadarbībā ar ASV.
Dzīvi palikušie Irānas līderi "bēga kā peles tuneļos, tāpat kā [palestīniešu teroristu organizācijas] "Hamās" vadība Gazas joslā", teica ministrs. Viņš apgalvoja, ka Irānas slimnīcu morgi ir pilni ar nogalinātajiem Revolucionārās gvardes karavīriem.
Kacs raksturoja Irānas vadību kā "gļēvu grupējumu, kas iebiedē sievietes, bērnus un vecus cilvēkus uz ielām, specializējoties masu slepkavībās un civiliedzīvotāju nogalināšanā".
Viņš paziņoja, ka Izraēla turpinās uzbrukt, lai sagrautu varas aparātu "Teherānā un visā Irānā dienu pēc dienas, mērķi pēc mērķa". Tam būtu jāļauj Irānas tautai sacelties un gāzt valsts vadību, viņš piebilda.
ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.