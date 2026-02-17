Olimpisko spēļu 11. diena: hokejisti pret zviedru miljonāriem, bobslejisti cīņā par vietu sešiniekā
Otrdien, 17. februārī, plkst. 22:10 Latvijas hokeja izlase pret Zviedriju aizvadīs spēli par vietu olimpisko spēļu turnīra ceturtdaļfinālā. Biatlonā gaidāma vīriešu stafete, bet Jēkaba Kalendas pilotētais divnieks turpinās cīņu par labāko sešinieku.
Otrā olimpisko spēļu nedēļa sākās ar Reiņa Bērziņa kritienu šorttrekā un veiksmīgu dienu Jēkabam Kalendam bobslejā. Dienā, kad no Kortīnas, Latvijā atgriežas olimpiskā medaļniece Elīna Ieva Bota un citi kamaniņu sportisti, turnīra svarīgākā spēle gaidāma hokejistiem.
Pret spēcīgajiem zviedriem
Plkst. 22:10 “Santagiulia” arēnā Latvijas hokejistiem pret Zviedriju duelis par tikšanu ceturtdaļfinālā. Pāra uzvarētājs nākamajā fāzē cīnīsies pret vienu no favorītēm ASV. Pret to Latvija jau reizi turnīra gaitā spēlējusi, atklāšanas mačā zaudejot ar 1:5.
Latvija vs ASV 2026. gada ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīrs
2026. gada 12. februārī Latvijas hokejisti piedzīvoja zaudējumu ziemas olimpisko spēļu turnīrā pret ASV.
Pēc uzvaras pār Vāciju Latvija atradas labās pozīcijās, lai iegūtu parocīgu pretinieku cīņā par ceturtdaļfinālu. Punkta izraušana pret Dāniju garantētu pretī Franciju, bet uzvara pamatlaikā - mājinieci Itāliju. Tomēr nekas no tā praksē nerealizējās. Ielaisti trīs vārti pirmajā periodā ļāva Dānijai uzvarēt (4:2).
Turklāt panākumu dāņi izcīnīja ar ripu starpību, ar kādu minimāli vēlējās (divām). Tas ļāva izsprukt no pēdējās vietas grupā un dueļa pret Zviedriju. Latvija savā ziņā šo divu vārtu pārsvaru dāņiem uzdāvināja, jo mainīja Artūru Šilovu pret sesto laukuma spēlētāju spēles izskaņā. Par šo soli bijušas daudz diskusijas, tostarp Dānijas trenera atklāsme, ka pie 2:3 vārtsargu jau mainītu tieši viņi. Vārtsargs Artūrs Šilovs gan norādījis - zviedri Latvijai ir tīri parocīgs pretinieks, uz ko norāda rezultāti iepriekš.
Pārsvarā gan zviedriem zaudēts, turklāt šī ir retā reize, kad pretinieks spēlē spēcīgā sastāvā. 2023. gada pasaules čempionātā, kurā savu skatītāju priekšā ceturtdaļfinālā izdevās zviedrus pārsteigt, sastāvā bija vien divi - Lūkass Reimonds un vārtsargs Jespers Valstets.
Zviedrija ir viena no trijām šī turnīra dalībniecēm (vēl bez Kanādas un ASV), kura visu sastāvu komplektējusi no NHL spēlējošajiem. Tas nozīmē, ka arī šī sastāva vērtība ir visai liela un mērāma virs 150 miljoniem eiro sezonā. Tomēr turnīra ievadā valstsvienība spēlējusi nepārliecinoši - 5:2 pār Itāliju, kam sekoja zaudējums pret Somiju (1:4) un uzvara pār Slovākiju (5:3). Pēc pirmajām trīs spēlēm ar pieciem rezultativitātes punktiem (1+4) rezultatīvākais ir jau minētais Lūkass Reimonds, savukārt četri punkti Rasmusam Dalīnam (1+3).
Latvijas hokejisti pēc divām spēlēm pēc kārtas dienu pirms dueļa pret Zviedriju lēma atpūsties. Ar četriem rezultativitātes punktiem, kas visi iegūti ar piespēlēm, rezultatīvākais ir Zemgus Girgensons (viņš trešais labākais piespēlētājs turnīrā), bet pa diviem vārtiem guvuši Eduards Tralmaks, Dans Ločmelis un Renārs Krastenbergs.
Latvijas hokejisti piedalās ziemas olimpiskajās spēlēs septīto reizi. Labākais rezultāts bijis 2014. gadā Sočos, kad izcīnīta astotā vieta. Pirms četriem gadiem Pekinā zaudējumi visās četrās spēlēs, kas ierindoja 11. vietā. Zviedrija ir bieža dalībniece hokeja turnīrā, turklāt izcīnījusi visu medaļu komplektu - divas reizes kļuvusi par čempioni (pēdējo reizi pirms 20 gadiem Turīnā), trīs reizes sudrabu (pēdējo reizi 2014. gadā Sočos) un četras reizes bronzu.
Biatlonistiem stafete
Plkst. 15:30 Antholcā Latvijas biatlona kvartets (Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise) piedalīsies 4x7,5 kilometru stafetē.
Uz starta dosies veselas 20 valstis, pirmajā etapā no Latvijas dodoties Rastorgujevam, otrajā Birkentālam, trešajā Lozberam un ceturtajā Misem. Katrā etapā jāveic divas šaušanas - viena guļus un viena stāvus, un var izmantot līdz trim rezerves patronām.
Latvijas biatlonisti stafetē vīriešiem olimpiskajās spēlēs atgriezušies pirmo reizi kopš 2014. gada. Labākais rezultāts sasniegts tālajā 1998. gadā Nagano, kad Oļegs Maļuhins, Jēkabs Nākums, Gundars Upenieks un Ilmārs Bricis izcīnīja augsto sesto vietu, stafetes laikā pat esot starp līderiem.
Pirms četriem gadiem par olimpiskajiem čempioniem šajā distancē kļuva Norvēģijas biatlonisti, kam sekoja Francijas un krievu sportisti. 2025./2026. gada Pasaules kausa sezonā notikušas jau četras stafetes, trīs reizes uzvarot Norvēģijai un reizi Francijai. Visdrīzāk šīs abas valstis var saukt par galvenajām favorītēm uz zeltu. Latvija ieguva 12. vietu Oberhofā un 13. vietu Rūpoldingā - šos var saukt par tās labākajiem startiem.
Jāmin, ka Latvijas biatlonistiem šis būs noslēdzošais starts šajās olimpiskajās spēlēs. Neviens no biatlonistiem nekvalificējās masu starta sacensībām, kuras plānotas nedēļas nogalē.
Vai noturēs sešinieku?
Plkst. 20:00 un 22:05 Kortīnā pirmās sacensības noslēgs bobslejisti, kuriem trešais un ceturtais brauciens. Veiksmīgi sacensības sācis Jēkabs Kalenda kopā ar Matīsu Mikni, kuri ieņem augsto sesto vietu. Jāmin, ka 2025./2026. gada Pasaules kausa sezonas laikā latviešu divnieks ne reizi netika labāko sešiniekā.
Kortīnas trasē pilotiem grūtības sagādā augšdaļas izbraukšana, īpaši no pirmās līdz ceturtajai virāžai. Kam tas izdodas labāk, var arī pacelties tabulā. Kalenda ar Mikni arī iestumj startu kā vieni no labākajiem - pēc 4,82 starta pirmajā braucienā nākamajā jau 4,79.
No bronzas Kalenda atpaliek par 0,29 sekundēm - šo pozīciju ieņem vācietis Adams Amūrs, kurš pēc veiksmīga pirmā brauciena otrajā uzrādīja tikai desmito ātrāko laiku. Tuvu ir gan piektā vieta (0,05 sekundes līdz rumānim Kristianam Tentea), gan arī konkurenti aiz latvieša - 0,06 sekundes Kalendam zaudē šveicietis Maikls Fogts, 0,11 sekundes brits Breds Hols, bet 0,15 sekundes mājinieks Patriks Baumgartnes. 12. vietā esošais korejietis Jinsu Kims atpaliek tikai 0,26 sekundes, citi konkurenti gan ir tālāk.
Pēc pirmās dienas absolūts līderis ir Johanness Lohners, kuram šīs ir pēdējās olimpiskās spēles karjerā. Viņa pārsvars pār tautieti Frančesko Frīdrihu tuvojas sekundei - 0,80 sekundes. Visdrīzāk tieši Lohners ar Frīdrihu sadalīs pirmās divas vietas, bet citiem konkurentiem ir iespēja pacīnīties vēl par bronzu un labāko sešinieku.