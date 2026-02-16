Zaudējām taktiski? Dānijas izlases treneris atklāj, ka arī plānoja mainīt vārtsargu pret sesto spēlētāju
Dānijas hokeja izlases galvenais treneris Mikaels Gāts pēc uzvaras pār Latviju (4:2) ziemas olimpisko spēļu turnīrā sarunā ar "Sporta avīzi" atklāja, ka domāja par vārtsarga maiņu nepieciešamā rezultāta sasniegšanu, taču viņus apsteidza latvieši.
Jau ziņots, ka svētdien, 15. februārī, Latvijas hokejisti noslēdzošajā C grupas spēlē ar 2:4 piekāpās Dānijai un tādējādi noslēdza to pēdējā, ceturtajā vietā. Vismaz viens izcīnīts punkts ļautu Latvijai cīņā par ceturtdaļfinālu spēkoties pret Franciju, zaudējums pamatlaikā ar vieniem vārtiem pret Čehiju, taču tika piedzīvota neveiksme ar vismaz diviem vārtiem.
Diskutablas bija spēles beigas. Pie rezultāta 2:3 un iemetiena Dānijas aizsardzības zonā nedaudz mazāk nekā trīs minūtes līdz pamatlaika beigām Harijs Vītoliņš un Latvijas treneru korpuss izšķīrās par Artūra Šilova nomainīšanu pret sesto laukuma spēlētāju. Tas rezultātu nedeva, jo jau 16 sekundes vēlāk Niks Olesens meta Latvijas tukšajos vārtos un nodrošināja Dānijai vajadzīgo divu vārtu starpību - viņi nevēlējās spēlēt kvalifikācijas mačā pret spēcīgo Zviedriju.
Pēc spēles Latvijas izlases stratēģis Vītoliņš aizstāvēja pieņemto lēmumu, sakot, ka konkrētajā brīdī ir spēlējuši uz uzvaru. "Mēs gribējām uzvarēt. Nevaru pateikt puišiem, ka mēs nemēģināsim izvilkt uzvaru." Vītoliņš sarunā ar LTV teicās nezinām, pret ko būs jāspēkojas cīņā par ceturtdaļfinālu, bet nākamajā sarunā ar žurnālistiem jau skaidroja, ka treneri esot bijuši lietas kursā.
Dānijas stratēģis Mikaels Gāts pēc spēles gan atklāja - viņi gan esot spēlējuši uz sev vajadzīgo pārsvaru. "Es zināju visu par kopvērtējuma situāciju. Labākais plāns bija, ka mēs uzvaram ar četru vārtu pārsvaru, bet otrs labākais bija uzvarēt ar diviem vārtiem. Sliktāks rezultāts mums neko nemainīja. Cīņas beigās bija nedaudz prāta spēles – vai nu mēs ņemsim nost vārtsargu, vai Latvija," atklāja Dānijas izlases treneris.
Dāņiem par labu nāca fakts, ka iemetiens bija viņu aizsardzības zonā. "Mums bija labi, ka bija iemetiens mūsu aizsardzības zonā, līdz ar to viņi varēja noņemt vārtsargu. Ja iemetiens būtu uzbrukuma zonā, mums to vajadzētu darīt. Ja mums vajadzētu, mēs to būtu darījuši, bet uzskatījām, ka labāk ir tikt pie iemetiena mūsu aizsardzības zonā, jo tad to vajadzēs darīt Latvijai."
Interesanti gan, ka pēc ielaistajiem vārtiem Latvijas izlases treneru korpuss Šilovu pret sesto laukuma spēlētāju vairs nemainīja, lai gan laika vēl bija pietiekami - vairāk nekā divas minūtes. Rīt, 17. februārī, plkst. 22:10 Latvija cīņā par ceturtdaļfinālu spēkosies pret spēcīgo Zviedriju. Uzvaras gadījumā būs jāspēlē pret jau iepazīto ASV.