Olimpisko spēļu 10. diena: laiks bobslejam, Reinis Bērziņš aizvietos bronzas medaļnieku šorttrekā
Pirmdien, 16. februārī, no Latvijas paredzēti starti tikai divos sporta veidos - bobslejā, kur sacensības sāksies ar cīņu par medaļām divniekos, kā arī šorttrekā, kur traumēto un olimpisko medaļnieku Robertu Krūzbergu 500 metros aizvietos Reinis Bērziņš.
Bērziņš pie iespējas aizvietot Krūzbergu, kurš 1500 metros izcīnīja bronzu (tā kļuva par pirmo Latvijas šorttreka vēsturē), tika tautieša ceļgala sāna saites plīsuma dēļ. Uzreiz pēc iegūtās medaļas viņš intervijā atzina, ka nepiedalīsies 500 metros. Tas ļāva Bērziņam, kurš 1000 metros apstājās ceturtdaļfinālā, tikt pie vēl viena starta.
Sāks bobslejisti
Pēc kamaniņu sporta un skeletona kā pēdējie renes sporta veidos Kortīnā par medaļām cīnīsies bobslejisti. Plkst. 11:00 un 12:57 gaidāmi pirmie divi braucieni divnieku ekipāžu konkurencē. Arī bobslejā medaļniekus noteiks divu dienu garumā un tādējādi arī četru braucienu kopsummā.
Latviju pārstāvēs viena ekipāža - Jēkabs Kalenda kopā ar Matīsu Mikni. Plāns bija startēt arī Renāram Grantiņam, taču viņš vienā no treniņiem pirms spēlēm Kortīnas trasē piedzīvoja nepatīkamu kritienu, kas varēja rezultēties pat ar invaliditāti. No tā viņu paglāba attīstītie kakla muskuļi.
Kopumā uz starta dosies veselas 26 divnieku ekipāžas - pirmo reizi olimpiskajās spēlēs debitēs Izraēlas bobsleja ekipāža, kuru vēl pirms sacensībām apzaga. Tāpat olimpiskajā apritē ir Jamaika, kas ar savu eksotiku šajā sporta veidā agrāk iemantojusi popularitāti. Kalenda ar Mikni pirmajā braucienā startēs kā desmitie.
Treniņos Kalendas pilotētajam divniekam 16., astotā, piektā, desmitā, 12. un 14. vieta. Ārpus desmitnieka viņš bijis pēdējos divos treniņbraucienos, kas gan neliecina par labām tendencēm. Arī 2025./2026. gada Pasaules kausa sezona Kalendam nav bijusi no veiksmīgākajām. Divniekos ar 912 punktiem Latvijas ekipāža noslēdz labāko desmitnieku, kurā iekļuvusi tikai trijos posmos (Insbrukā, Siguldā un Sanktmoricā). Citās sacensībās trīs reizes 13. vietas un vienu reizi 18. vieta.
Bobslejā nemainīgi galvenie favorīti ir vācieši, kuri var ieņemt pat visu goda pjedestālu. Par zeltu visdrīzāk cīnīsies Frančesko Frīdrihs un Johaness Lohners, Pasaules kausa sezonā līdera godā esot otrajam. Trešo vietu pēc punktiem ieņem cits vācietis Adams Amūrs, bet vāciešu goda pjedestālu vienu reizi tik izjaucis brits Breds Hols.
Vēsturiski bobslejā izcīnītas medaļas. Pēc neatkarības atgūšanas Oskars Melbārdis Sočos kļuva par bronzas medaļnieku divniekos un par čempionu četriniekos, savukārt 2018. gadā viņš divniekos saviem tituliem pievienoja bronzu. PSRS sastāvos par olimpiskajiem medaļniekiem kļuvuši Zintis Ekmanis un Jānis Ķipurs.
Pirms četriem gadiem divniekos Oskars Ķibermanis ar Matīsu Mikni bija devītie, kamēr esošais izlases treneris Emīls Cipulis ar Edgaru Nemmi - 17. vietā. Četriniekos Ķibermaņa ekipāža finišēja piektajā vietā. Oskars Ķibermanis šajās olimpiskajās spēlēs strādā Slovākijas delegācijā, savukārt Ķīnas bobsleja izlases treneri ir Jānis Miņins ar Daumantu Dreiškenu.
Bērziņam otrais starts
Sākotnēji Reinim Bērziņam bija plānots startēt tikai 1000 metros, kur viņš apstājās ceturtdaļfinālā. Pēc Krūzberga traumas un atteikšanās no starta 500 metros tieši Bērziņš ieguva iespēju pārstāvēt Latviju.
Viņš varētu startēt otrajā kvalifikācijas skrējienā. Vēl bez latvieša piedalīsies itālis Pjetro Sighels, turks Furkans Akars un ungārs Vonjuns Mūns. No katra skrējiena ceturtdaļfinālā iekļūs divi labākie, kā arī četri ātrākie trešo vietu ieguvēji.
Līdz šim abās vīriešu individuālajās sacensībās triumfējuši Nīderlandes sportists Jenss van’t Vouts. Jāatgādina, ka Nīderlandes izlasē kā treneris strādā bijušais Latvijas šorttrekists un ātrslidotājs Haralds Silovs. Divas medaļas arī Dienvidkorejas šorttrekistiem, kā arī vienam Ķīnas un Latvijas.
Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpisko čempionu 500 metros kļuva ungāris Šaongs Lū, kurš aiz sevis atstāja krievu Konstantīnu Ilijevu un kanādieti Stīvenu Dubuā (viņš startēja 1500 metru finālā šogad, taču piedzīvoja kritienu).
Gadījumā, ja Bērziņš kvalificēsies 500 metru ceturtdaļfinālam, tad cīņa par medaļām šajā disciplīnā gaidāma trešdienas, 18. februāra, vakarā.
