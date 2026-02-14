No kreisās: Dienvidkorejas sportists Dēhons Hvans, nīderlandietis Jenss van't Vouts un Roberts Krūzbergs.
Citi sporta veidi
Šodien 00:41
Trauma pārāk nopietna, bronzas medaļnieks Krūzbergs nestartēs olimpisko spēļu 500 metru distancē
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs traumas dēļ nestartēs olimpisko spēļu noslēdzošajā distancē - 500 metros -, Latvijas Televīzijai atklāja sportists.
Jau ziņots, ka Krūzbergs sestdien Milānā izcīnīja bronzas medaļu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1500 metru distancē. Latvijai tā ir pirmā medaļa olimpisko spēļu šorttreka sacensībās, kā arī pirmā kas izcīnīta ārpus ledus trases.
Krūzbergs pārrāvis vienu no ceļgala saitēm, un tikai ar Latvijas komandas ārstu palīdzību viņš sestdien devās uz starta. 500 metru distancē ļoti svarīgs ir starta uzrāviens, un ar šāda veida savainojumu tas nebūtu paveicams.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās Latvijai šī ir otrā godalga. Iepriekš sudraba medaļu kamaniņu sporta vieninieku sacensībās izcīnīja Elīna Ieva Bota.