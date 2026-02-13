"Varoņa cienīga rīcība!" Māksliniece, kura apgleznoja Ukrainas skeletonista ķiveri, satriekta par notikušo netaisnību
Māksliniece, kura apgleznoja pretrunīgi vērtēto ķiveri, kuras dēļ Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs tika diskvalificēts no Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm, sportista atteikšanos to nomainīt pret citu ir nodēvējusi par "lielu varonību".
Sportistu diskvalificē ķiveres dēļ
Iepriekš jau vēstīts, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ceturtdien diskvalificēja Heraskeviču, balstoties uz IBSF olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai un atteikums to nomainīt pret citu, ir "pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām". IBSF uzsvēra, ka sportisti apņemas ievērot olimpisko hartu un federācijas sporta noteikumus, taču konkrētus punktus, kas tikuši pārkāpti, nenorādīja.
Varoņa cienīga rīcība
52 gadus vecā māksliniece Irina Prots sarunā ar aģentūru AP sportista rīcību dēvē par īstu varonību. "Viņš varēja pateikt: 'Labi, es vilkšu citu ķiveri un cīnīšos par medaļu'. “Taču viņš to neizdarīja. Iestāties par savu taisnību — tā ir īsta varonība," saka māksliniece. Viņasprāt, laikā, kad starptautiskā sporta dzīve turpinās, it kā nekas nebūtu noticis, pasaulei ir jāzina par šiem zaudētajiem talantiem. "Olimpiskajām spēlēm vajadzētu simbolizēt mieru. Tāpēc man ir grūti izprast šīs svinības, himnas un dejas laikā, kad mēs šeit dzīvojam gaisa trauksmju un bumbu sprādzienu ēnā," rezumē māksliniece.
Viņa stāsta, ka ideja par neparasto dizainu radusis pašam Heraskevičam, bet viņa tēvs, kurš ir ilggadējs mākslinieces draugs, lūdzis viņu šo ieceri īstenot. Rezultātā tapa smalks un emocionāli smags darbs — vairāk nekā divdesmit portretu, kuros attēloti Ukrainas sportisti un treneri, kuri gājuši bojā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gadā.
Māksliniece, kura ikdienā glezno mierpilnas Toskānas ainavas, atzīst, ka šis projekts bijis emocionāli smagākais viņas mūžā. "Šis darbs bija jāpabeidz laikā. Tie bija sportisti, kuriem šodien vajadzēja būt olimpiādē, taču viņu vairs nav starp mums," saka sieviete. Viņa uzsver, ka daudzi eiropieši joprojām vāji apzinās kara realitāti, kamēr ukraiņiem katra diena ir cīņa par izdzīvošanu.
Absurdais piedāvājums
Mēģinot rast izeju no šīs konfliktsituācijas, olimpisko spēļu rīkotāji Ukrainas sportistam piedāvājuši neparastu risinājumu — to TV3 ziņām atklāja Latvijas skeletona leģenda Dainis Dukurs. "Vēl kuriozs ir tāds, ka trenerim startā piedāvāja ar šo ķiveri pastāvēt blakus, tad noskriet gar trasi lejā uz finišu. Protams, viņš mazliet kavētos un lejā iedotu šo ķiveri atkal sportistam, bet braukt bija jābrauc ar citu ķiveri. Viņi tam nepiekrita un pieņēma lēmumu nestartēt," norādīja Dukurs.
Jau vēstīts, ka Ukrainas skeletonists lēmumu par viņa diskvalificēšanu apstrīdēja Sporta arbitrāžas tiesā.